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Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk yaşamaya başladı

17.09.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan şarkıcı Buray ve Ayşe Özyılmazel'in aşkları belgelendi. Sosyal medya hesabından kendisinden 4 yaş büyük olan Özyılmazel'e sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayan Buray, ilişkisini ilan etti.

Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk yaşamaya başladı

Pop dünyasının son dönemde yıldızı parlayan isimlerinden 38 yaşındaki Buray'ın birkaç haftadır 42 yaşındaki meslektaşı Ayşe Özyılmazel'le yakınlaştığı ileri sürüldü. Yeni bir aşka yelken açtıkları ancak şimdilik özel hayatlarını gizli tutmaya çalıştıkları öğrenilen ikiliden ilk paylaşım geldi.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Günlerdir haklarında çıkan aşk iddiasına cevap vermeyen Buray, dün akşam Özyılmazel ile bir düğüne katıldı. Instagram hesabından Özyılmazel'in kendisine sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayan Buray, ilişkisini ilan etti. Özyılmazel de şarkıcının paylaşımını kendi Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

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ayşe özyılmazel buray
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