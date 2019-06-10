HABER

Buray ve Tuğba Yurt, Tekirdağ’da konser verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.06.2019 09:02 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, 55’inci Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen konserde Buray ve Tuğba Yurt hayranlarıyla buluştu.Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 55’incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali milyonları ağırladı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, 55’inci Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen konserde Buray ve Tuğba Yurt hayranlarıyla buluştu.
Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 55’incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali milyonları ağırladı. İstanbul başta olmak üzere il dışı ve çevre illerden gelenlerinde büyük ilgi gösterdiği festivaldeki konserlerin son konuğu Buray ve Tuğba Yurt oldu.
İlk başta sahneye çıkan ünlü sanatçı Tuğba Yurt, yaklaşık 2 saat sahnede kalarak en sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere katılan binlerce vatandaş Tuğba Yurt’un şarkılarına eşlik etti.
Tuğba Yurt’un konserinden sonra sahneye ünlü sanatçı Buray çıktı. Buray konser alanında bulunan binlerce vatandaşı coşturdu.
Her iki sanatçının konserinde vatandaşlar unutulmaz bir gece geçirdi.
Konserden sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel her iki sanatçıya Tekirdağspor forması, çiçek, plaket ve kiraz hediye etti.

Buray ve Tuğba Yurt, Tekirdağ’da konser verdi

Buray ve Tuğba Yurt, Tekirdağ’da konser verdi

Buray ve Tuğba Yurt, Tekirdağ’da konser verdi

Buray ve Tuğba Yurt, Tekirdağ’da konser verdi

Buray ve Tuğba Yurt, Tekirdağ’da konser verdi

Buray ve Tuğba Yurt, Tekirdağ’da konser verdi

Buray ve Tuğba Yurt, Tekirdağ’da konser verdi

Buray ve Tuğba Yurt, Tekirdağ’da konser verdi

Buray ve Tuğba Yurt, Tekirdağ’da konser verdi

Buray ve Tuğba Yurt, Tekirdağ’da konser verdi

Buray ve Tuğba Yurt, Tekirdağ’da konser verdi

Buray ve Tuğba Yurt, Tekirdağ’da konser verdi

Buray ve Tuğba Yurt, Tekirdağ’da konser verdi

Buray ve Tuğba Yurt, Tekirdağ’da konser verdi

Buray ve Tuğba Yurt, Tekirdağ’da konser verdi

Buray ve Tuğba Yurt, Tekirdağ’da konser verdi

Buray ve Tuğba Yurt, Tekirdağ’da konser verdi

Buray ve Tuğba Yurt, Tekirdağ’da konser verdi

Buray ve Tuğba Yurt, Tekirdağ’da konser verdi

Buray ve Tuğba Yurt, Tekirdağ’da konser verdi

Buray ve Tuğba Yurt, Tekirdağ’da konser verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

Evlerinin içerisinde boğulacaklardı! Son anda kurtarıldılar

Evlerinin içerisinde boğulacaklardı! Son anda kurtarıldılar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Gökçe, Akhisarlılara unutulmaz bir gece yaşattı

Gökçe, Akhisarlılara unutulmaz bir gece yaşattı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Var mısın yok musun'un Hakan'ından örnek davranış!

Var mısın yok musun'un Hakan'ından örnek davranış!

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.