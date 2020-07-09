Buraya kadarmış: Samsung'un iki Android cihazı daha zamana yenildi!

Samsung diğer birçok üretici gibi cihazlarına güncelleme desteği sunuyor. Ancak gerek teknolojinin çok hızlı ilerlemesi gerekse de firmaların radikal kararları yüzünden bazı cihazlar son güncellemeleri alamıyorlar. Samsung'un duyurusuna göre Samsung Galaxy S7 Active ve Galaxy Tab A 10.1 (2016)'da bu cihazlardan sadece ikisi.

SAMSUNG GALAXY S7 ACTİVE VE GALAXY TAB A 10.1 (2016)'DAN DESTEĞİNİ ÇEKTİ

Samsung Galaxy S7 Active ve Galaxy Tab A 10.1 (2016) için yeni bir duyuru yaptı. Samsung, duyuruyla birlikte Galaxy S7 Active akıllı telefonuna ve Galaxy Tab A 10.1 (2016) tabletine güncelleme desteği vermeyi kesti. 4 yıl boyunca güncelleme alan bu iki cihaz, bundan böyle Samsung'tan herhangi bir güncelleme alamayacaklar.

DARBELERE DEĞİL ZAMANA YENİLDİ

Samsung Galaxy S7 Active Samsung'un kimilerine göre en iddialı olduğu seri olan S7 serisinin en sağlam üyelerinden biriydi. Toza, suya ve darbelere karşı dayanıklı bir kaplama ile gelen Samsung Galaxy S7 Active, dayanıklılık testlerinden sağlam çıkmasına rağmen tabiri caizse zamana yenildi.

İPAD RAKİBİYDİ

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) ise adı üzerinde 10,1 inç büyüklüğünde bir ekrana ve Exynos 7870 işlemcisine ev sahipliği yapmaktaydı. 2016'da iPad'lere rakip olarak gösterilen tablet, son aldığı Android 8.1 güncellemesi ile tozlu raflardaki yerini aldı.

