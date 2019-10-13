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Burçak öğretmenin ölümüyle ilgili davada yeniden bilirkişi raporu istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 12:13 | Son Güncelleme

BURSA'da, markete giderken, güvenlik önlemi alınmayan inşaattan başına sunta parçası düşmesi sonucu ağır yaralanan ve 1 yıl boyunca tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybeden resim öğretmeni Burçak Keskin'in (24) eşi Oğuz Keskin'in (29) hukuk mücadelesi sürüyor.

Burçak öğretmenin ölümüyle ilgili davada yeniden bilirkişi raporu istendi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, markete giderken, güvenlik önlemi alınmayan inşaattan başına sunta parçası düşmesi sonucu ağır yaralanan ve 1 yıl boyunca tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybeden resim öğretmeni Burçak Keskin'in (24) eşi Oğuz Keskin'in (29) hukuk mücadelesi sürüyor. Mahkeme heyeti, 4 kişinin tutuksuz yargılandığı davada yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.
Olay, 2016 yılının Ekim ayında, Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Resim öğretmeni Burçak Keskin, evinden çıkarak, 100 metre uzaklıktaki markete gitmek için yürümeye başladı. Bir süre sonra Keskin'in başına, 8 katlı apartman inşaatından sunta parçası düştü. Kanlar içinde yere yığılan Keskin, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin, kafa travması ve beyin kanaması sonucu komaya girdi. 1 haftada 3 kez beyin ameliyatı olan Burçak Keskin, yoğun bakım ünitesinde 1 yıl verdiği yaşam mücadelesini 2017 yılının Eylül ayında kaybetti.
YENİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAK
Kazanın ardından Burçak Keskin'in eşi Oğuz Keskin tarafından hukuk mücadelesi başlatıldı. İnşaat yetkilisi Abdurrahman D. (38), işçiler Tahir K. (42), Fuat B. (37) ve Hidayet G. (45) hakkında 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu taksirli ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2- 15 yıl hapis cezası istemiyle Bursa 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklardan Abdurrahman D., sunta parçasını düşürenin diğer sanıklardan biri olduğunu söyledi. Yargılamanın 5'inci duruşmasında dinlenen sanık Hidayet G., "Olay tarihinde inşaatta harç yapıyordum. O esnada sunta parça ile kimse uğraşmıyordu. Suntanın ne şekilde düştüğünü görmedim. Herhangi birimiz düşürmüş olabiliriz. Ben sadece aşağıdaki kalabalığı gördüm. Arkadaşlarla birlikte aşağı indiğimizde, orada bulunan vatandaşlardan suntanın düştüğünü duydum" diye konuştu.
Tahir K. ise "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Parçayı ben düşürmedim. Kimin, ne şekilde düşürdüğünü görmedim. Orada onlarca kişi çalışıyordu. Ben mağdura üzüldüğüm için duvara elimi vurdum, bu şekilde yaralandım. Bilirkişi raporunu kabul etmiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

​FOTOĞRAFLI

Burçak öğretmenin ölümüyle ilgili davada yeniden bilirkişi raporu istendiBurçak öğretmenin ölümüyle ilgili davada yeniden bilirkişi raporu istendiBurçak öğretmenin ölümüyle ilgili davada yeniden bilirkişi raporu istendi

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