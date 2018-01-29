Burçin Abdullah'ın apar topar evlenmesinin nedeni bakın neymiş!

Milano'da gerçekleşen nikahın ardından mutluluk pozu veren çiftin, sürpriz nikahının altında 'bebek' iddiası çıktı.
İşte apar topar evlenmesinin nedeni...
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Milano'da gerçekleşen nikahın ardından mutluluk pozu veren çiftin, sürpriz nikahının altında 'bebek' iddiası çıktı.
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Çift, bebek haberi üzerine evlilik kararı aldı.
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Fanatik gazetesinde yer alan habere göre, Diriliş Ertuğrul dizisinde Hafsa Hatun'u oynayan Burçin Abdullah, 3.5 aylık hamile...
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Burçin Abdullah'ın hamileliğinden dolayı canlandırdığı Hafsa Hatun'un da rol gereği hamile kalacağı öne sürüldü.
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BURÇİN ABDULLAH KİMDİR?
Türk sinema ve dizi oyuncusu Burçin Abdullah, 22 Temmuz 1987’de doğdu.
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1998 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Üvey Baba isimli dizide küçük kız rolüyle ünlenen genç oyuncu, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu.
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Burçin Abdullah oyunculuk kariyeri boyunca, Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Kara İnci, Kollama gibi yapımlarda rol aldı.
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Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde ise Selim ve Erdoğan karakterlerini yurt dışına kaçıran Ayçe rolünde oynadı. 2013 yapımı olan ve üç ayrı kıtada, dört farklı ülkede çekilen Selam adlı filmde Afganistan'a giden bir öğretmeni canlandırdı.
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Burçin Abdullah şu an Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan ve Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin bulunduğu Diriliş Ertuğrul dizisinde oynuyor.
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