Burçin Abdullah'ın apar topar evlenmesinin nedeni bakın neymiş!

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Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde ise Selim ve Erdoğan karakterlerini yurt dışına kaçıran Ayçe rolünde oynadı. 2013 yapımı olan ve üç ayrı kıtada, dört farklı ülkede çekilen Selam adlı filmde Afganistan'a giden bir öğretmeni canlandırdı.