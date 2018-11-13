'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Levent D. (41), tutuksuz sanıklar S.D. (38), Y.K. (32), Y.C. (32) ile avukatları hazır bulundu.

İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan tutuklu sanık Levent D, daha önce savcılık makamında verdiği ifadenin doğru olmadığını ileri sürerek, cinayeti eşi S.D'nin işlediğini ileri sürdü.

Maktul Burçin Kul'un (41) çocukluk arkadaşı olduğunu belirten sanık, "Burçin karısından ayrılmıştı. Kütahya'da yaşıyordu. Bir iş dolayısıyla Kütahya'ya gitmiştim. Burçin'in evinde kaldım. Eskişehir'e döndüğümde eşim bana nerede kaldığımı sordu. Burçin'de kaldığımı söyledim. Evliliğinin bittiğini anlattım. Eşim de 'Kız kardeşim Y.C. ile tanıştırsak belki anlaşırlar, ikisi de boşanmış insanlar.' dedi. Bu vesileyle Burçin, Kütahya'dan Eskişehir'e geldi ve 10 ay bizim evde yaşadı." diye konuştu.

'BAHÇEYE GÖMDÜK'

Sanık Levent D, maktul ile baldızı Y.C'nin arkadaş olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Bir ara Burçin Kütahya'ya annesini ziyarete gitti. O sırada eşim 'Burçin bana tecavüz etti. Zorla uyuşturucu kullandırdı.' dedi. Burçin Kütahya'dan dönünce yüzleştirmek istedim. Konuyu evde eşim ve Burçin varken açtım. Burçin sinirlenerek bıçak çıkardı ve beni parmağımdan yaraladı. O arbede esnasında eşim S.D'nin yanında bıçak varmış. Bilmiyordum. Bıçağı çıkarıp Burçin'in boğazına sapladı. Burçin birkaç adım attıktan sonra düşüp öldü. Şoka girdik. S.D. bana 'Sen odaya çocukların yanına git' dedi. Uzun süre odada kaldım. Çocuklar uyuduktan sonra odadan çıktığımda her yeri baldızım ile temizlemişlerdi."