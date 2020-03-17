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Burçin Orhon: Vakit azaldığından...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 10:34 | Son Güncelleme

Danslarıyla bir dönem sahnelerde fırtına gibi esen 'Bambi' lakaplı Burçin Orhon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 58 yaşına girdiğini duyurdu.

Tiyatrocu Süheyl Uygur’un eşi Burçin Orhon, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı uzun bir metin ile 58 yaşına girdiğini açıkladı. Takipçileriyle bir de video paylaşan Orhon şunları söyledi:

“Doğmama henüz var. 9.10 tam saati. 58 oldum. Şimdi bu rakamı gören genç takipçiler “ay yazık yaşlanmış bee” diyecek. Ama aslında yaşlanmak bir çok açıdan iyidir. Hayatın telaşı azalır. Sarf ettiğiniz efor azalır. En güzeli de hayatınıza kalite gelir. Gereksiz çöpleri hayatınızdan çıkarmak gibi bir lüksünüz vardır. Kaybedecek daha az şey kalmıştır. Başkalarının beğenisinin önemi iyice azalır.
Vakit azaldığından, kalan kısmı daha bencilce yaşamaya yönelirsiniz. Özlenen şeyler olur tabii. Sokakta insanların beğeniyle dönmesi, merdivenlerden ikişer çıkmak, sabah kalkınca bile hoş görünmek. Ama inanın iyidir bu yaşlar. Gençler aşağıdan yukarı bakarak acırlar genelde. Ama yukardan aşağı bakmak çok eğlenceli. Kayıplara değil kazanılanlara odaklanılırsa. Yeni senemde insanların umurunda olmak dileğiyle. Hepinize günaydın.”

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