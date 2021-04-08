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Burçin Terzioğlu'ndan estetik itirafı! "Burnumu yaptırdım, bir ay basketbol topu gibi gezdim"

Son olarak Hükümsüz dizisinde Esma karakterini canlandıran ve daha önce Poyraz Karayel, Kurşun, Ezel, Merhamet, Fırtına gibi başarılı yapımlarda rol almış olan oyuncu Burçin Terzioğlu, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Terzioğlu, programda hakkında merak edilenleri anlattı. Programda başarılı oyuncudan şaşırtıcı bir estetik itirafı da geldi. Burçin Terzioğlu estetik yaptırdı mı? İşte yanıtı...

BURÇİN TERZİOĞLU'NDAN ESTETİK İTİRAFI!

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, hakkında merak edilenleri anlattı.

Oyunculuğa başladığı yıllar hakkında konuşan Terzioğlu, "4 yaşındaydım oyunculuğa başladığımda. 'Bu kızdan bir şey olur' dediler herhalde ki, devamı geldi. İşten ziyade oyun gibi geliyordu o zamanlar. Ama gece 02.00'da uykundan uyandırılıp, sahneye bırakıldığında aslında onun bir oyun olmadığını hissediyorsun." dedi.

"SETTE AÇ BİR ÇOCUK VARSA PARAMPARÇA OLUYORUM!" "Çalıştığım sette bir çocuk oyuncu varsa ve uykusunun geldiğini görüyorsam veya yemek saatine daha varsa ama karnının acıktığını görüyorsam paramparça oluyorum."

"POYRAZ KARAYEL HAYATIMDA ÖNEMLİ" İlker Kaleli ile birlikte rol aldığı Poyraz Karayel dizisinden bahseden Terzioğlu "Poyraz Karayel hayatımda önemli. Ayşegül de dik başlıydı. Kimsenin sözünü dinlemiyordu." ifadelerini kullandı.

"FAKE SOSYAL MEDYA HESABIM VAR!" "Fake sosyal medya hesabım var. Abuk sabuk bir şeye bakmak istediğimde oradan bakıyorum."

"BİR AY BASKET TOPU GİBİ GEZDİM" Estetiği olup olmadığıyla ilgili konuşan Burçin Terzioğlu "Estetiğim var. 19-20 yaşındayken burnumu yaptırmıştım. Teknoloji o kadar kötüydü ki, bir ay basket topu gibi gezdim." şeklinde konuştu.