Burçin Terzioğlu'ndan estetik itirafı! "Burnumu yaptırdım, bir ay basketbol topu gibi gezdim"

Oyunculuğa başladığı yıllar hakkında konuşan Terzioğlu, "4 yaşındaydım oyunculuğa başladığımda. 'Bu kızdan bir şey olur' dediler herhalde ki, devamı geldi. İşten ziyade oyun gibi geliyordu o zamanlar. Ama gece 02.00'da uykundan uyandırılıp, sahneye bırakıldığında aslında onun bir oyun olmadığını hissediyorsun." dedi.
"BİR AY BASKET TOPU GİBİ GEZDİM"
Estetiği olup olmadığıyla ilgili konuşan Burçin Terzioğlu "Estetiğim var. 19-20 yaşındayken burnumu yaptırmıştım. Teknoloji o kadar kötüydü ki, bir ay basket topu gibi gezdim." şeklinde konuştu.
Daha önce Poyraz Karayel, Kurşun, Ezel, Merhamet, Fırtına gibi başarılı yapımlarda rol almış olan başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, son olarak Exxen'de yayınlanan Hükümsüz dizisinde Esma karakterini canlandırmıştı.
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