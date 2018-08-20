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Burçin Terzioğlu'nun paylaşımı kafaları karıştırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.08.2018 14:23 | Son Güncelleme

Sevgilisi İlker Kaleli ile "Evlenmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yapan Burçin Terzioğlu, akılları karıştıran bir paylaşım yaptı. Terzioğlu'nun paylaşımında parmağındaki yüzük dikkat çekti.

Burçin Terzioğlu'nun paylaşımı kafaları karıştırdı

Yayınlandığı tarihlerde izleyenleri ekrana kilitleyen Poyraz- Karayel dizisinin başrol oyuncuları Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin dizideki aşkı gerçeğe dönüşmüş, ikili sevgili olmuştu. Yaşadıkları aşkla parmakla gösterilen çiftten hayranları, evlilik haberi beklemeye başlamıştı. Ancak hayranlarının dört gözle evlenmelerini beklediği Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli "Evlenmeyi düşünmüyoruz" açıklamasıyla böyle bir planlarının olmadığını söylemişlerdi.

PARMAĞINDAKİ YÜZÜK DİKKAT ÇEKTİ

Bu haberden sonra Burçin Terzioğlu, evlilik beklentilerini körükleyen bir paylaşım yaptı. Terzioğlu, instagram hesabından paylaştığı siyah-beyaz fotoğrafında parmağındaki yüzükle dikkat çekti. Burçin Terzioğlu, parmağındaki yüzükle evliliğe sinyal mi veriyor? Sorularını akıllara getirdi.

İşte Burçi Tezioğlu'nun akılları karıştıran paylaşımı;

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Anahtar Kelimeler:
İlker Kaleli Burçin Terzioğlu evlilik

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