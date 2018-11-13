Burçin Terzioğlu'nun yeni projesi belli oldu

Burçin Terzioğlu, uzun bir aradan sonra başrolü Birkan Sokullu, Serkan Keskin ve Melisa Şenolsun ile paylaşacağı yeni bir sinema filmi için “evet” dedi.

En son “Poyraz Karayel”de rol alan oyuncu, henüz kesinleşmemekle birlikte adı “Güzelliğin Portresi” olarak anılan film için aralık başında kamera karşısına geçecek. Senaryosunu Pınar Bulut’un yazdığı, yönetmenliğini Umur Turagay’ın üstlendiği film, genç bir kadının senelerdir görüşmediği babasının ölümü üzerindeki sır perdesini kaldırma çabasını konu alıyor.

FİLMİN ÇEKİMLERİNE 10 ARALIK'TA BAŞLANACAK

Gerilim türündeki film, kadrosu kadar bol sürprizli hikâyesiyle de merak uyandırıyor. Okuma provalarının sürdüğü filmin çekimlerine 10 Aralık’ta start verilecek. İstanbul’da gerçekleşecek çekimlerin dört haftada tamamlanması planlanıyor. (Hürriyet)

