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Burçlar değişti mi? iddialarına NASA el koydu!

İLGİNÇ HABERLER  | 17.07.2020 15:34 | Son Güncelleme

Burçlar değişti mi? iddiası üzerine NASA burçlar hakkında bir açıklama yaptı. NASA, resmi Tumblr hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 'Astroloji, Astronomi demek değildir' diyerek burçlar değişti mi? iddialarına açıklık getirdi.

Burçlar değişti mi? iddialarına NASA el koydu!

Burçlar değişti mi? iddiası dün gündeme bomba gibi düştü. Birçok insan, NASA'nın eski bir blog yazısından yola çıkarak, burçlarının değiştiğini düşündü. Hatta NASA'nın açıkladığı iddia edilen yeni burç takvimine göre sadece tarihler de değişmedi, yılan burcu da koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık gibi burçlara eklendi. Peki burçlar gerçekten de değişti mi? Bunun cevabını eski bir açıklamasından yola çıkılarak burç tahmini yapılan kurum yani NASA verdi.

NASA'DAN YENİ BURÇ AÇIKLAMASI GELDİ

NASA, resmi Tumblr hesabı üzerinden burçların değiştiğine dair yapılan haberler hakkında açıklama yaptı. NASA, 'Son zamanlarda NASA'nın burçları değiştirdiğini duydunuz mu? Hayır, kesinlikle yapmadık…' başlıklı yazısında, ilk olarak Astronomi ve Astroloji arasındaki farkı ortaya koydu. Astronomi'nin uzaydaki her şeyi kapsayan bilimsel bir çalışma olduğunu söyleyen NASA, Astroloji için ise ' Astroloji Yıldızların ve gezegenlerin konumlarının insan olaylarını etkileyebileceği inancıdır. Bilim olarak kabul edilmez.' dedi.

NASA burç açıklaması

'BİLİMLE ALAKASI YOK'

Burçların değiştiğine dair herhangi bir kanıt olmadığını, bunun da bilim ile alakası olmadığını söyleyen NASA, böylece 'yeni burçlar açıklandı' , 'Burçlar değişti' tarzı haberlerin yalandan ibaret olduğunu dolaylı yoldan da olsa açıklamış oldu. Yani kısacası, Burçlar değişti mi? haberlerinden önce hangi burçtaysanız bugün de aynı burçtasınız. En azından NASA'nın burçların değiştiğine dair bilimsel bir kanıtı yok.

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