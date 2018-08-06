Burçlara göre ayrılık tepkileri

KOÇ Koçlar ayrılık acısını en kolay atlatan burçtur. Yola devam eder, intikamdan uzaktır. Kalbi kırılsa bile bunu asla dile getirmez. Koçların ayrılık sonrası ilk tepkileri yeni bir plan yapmaktır. Sosyal ilişkilerine ağırlık verir. Hobilerine zaman ayırır, tatile çıkar, özgürce hareket eder. Kimseye hesap vermez, yaşandı bitti der. Her zaman çekici, doğaldır. Bu özellikler karşı cinste rahat kişi imajı uyandırsa da, o bunu sorun etmez, eskiye takılıp kalmaz, yeniye her zaman kapıları açıktır. BOĞA Boğa yanlış bir ilişkiyi asla sürdürmez. Bir kez karar verdi mi, anında uzaklaşır sevdiğinden, hele konu, sadakatsizlikse, ayrılık sonrası içinde bir öfke birikir ve sonuna kadar bu öfkeyi sıcak tutar. Sevgilisine son derece bağlı, sadık, güvenilir Boğayı incitmeye görün. Bunu asla unutmayacaktır. Eğer bir Boğa terk edilmişse durum farklıdır. Boğalar ayrılık sonrası hiçbir tepki göstermez. Bu kadar güçlü özelliklerine rağmen onu terk eden sevgiliyi anında siler hayatından. Hatta bu kişinin akılsız ve ruhsuz biri olduğunu düşünür.

İkizler İkizler terk edilmez, terk eder. Bu sözü unutmayalım. Diyelim ki, biri onu terk etti. Yıldırım hızıyla unutur ve hayata devam eder. İkizlerin ayrılık sonrası tepkisi yoktur. Ertesi gün sanki hiçbir şey olmamış gibi işine gücüne bakar. Daha sonra kısa bir seyahat, dostlarla sohbet ve yeni bir flörtle kendini tazeler. Çünkü yaşamı sever, bu dünyaya bir kez gelindiğini bilir. Yengeç Ruh hali değişen, normalde ser verip sır vermeyen Yengeçler ayrılık sonrası ilk tepkileri en güvendikleri kişiyle konuşmak ve olan biteni anlatıp hüzne boğulmaktır. Herkesin derdini dinleyen bir Yengeç arkadaş canlısı olduğu için mutlaka bir dostun desteğine ihtiyaç duyacaklardır. Uzun zaman kimseyi hayatına almaz, ve kimseye güvenmezler. Eskiyi anarak, fotoğraflara bakarak, belki yine arar diyerek uzun bir zaman geçirirler. Onca mücadele verdikten sonra bu ayrılık onu zorlayacaktır. İyileşmek için ailelerine ihtiyaçları olacaktır. Aslan Aslanlar ayrılık sonrası hızla toparlanırlar. Ego ve gururun şahlandığı bu kişiler yanılmaktan, küçük düşmekten, aşk yüzünden pes etmekten hoşlanmazlar. Uzun süre depresyon çeken, ölünceye kadar ayrılığı hazmedemeyen hatta intikam için bekleyen Aslanlar da vardır. Hayat Aslanları daima haklı çıkarır. Ayrılan karşı taraf olsa bile, bir Aslanı unutmak zordur. Çünkü onlar güneşin özel koruması altındadırlar.

Başak Başakların ilk ayrılık tepkileri -Nasıl olur, ben kendimi bu ilişkiye adamıştım, her yönüyle dikkat etmiştim, gözden kaçırdığım ne ki diye düşünür. Önce karşısındakini ardından kendini suçlar, eleştirir. Biraz zaman alsa da, sonunda yaralarını sarar, hayata uyum sağlar. onun derinden derine bir şeylere üzüldüğünü çevresinde herkes fark eder. İlk şoku atlattıktan sonra, yine çevresine yardımcı olmaya, sorumluluk almaya çalışarak, bu ayrılık acısını unutmaya gayret eder. Terazi Teraziler çatışmayı, tartışmayı ilişki sürerken veya ayrılık sonrası da sevmezler. Teraziler ilk ayrılık tepkilerini adil düşünerek verirler. Tarafsız şekilde düşünürler. Fakat hayat devam ediyor diyerek yeniden aşık olmayı, ilgi görmeyi tercih ederler. Eğer düzeltilebilir bir sorunsa ellerinden geleni yaparlar, yok olmuyorsa hoşça kal diyerek yola devam ederler. Ayrılık acısı çekmenin bir anlamı olmadığını bilirler. Büyümem için bir fırsatmış diyerek hemen dengeyi sağlarlar. Akrep Akreplerin ilk ayrılık tepkileri bir dedektif gibi iz sürerek, kendisinden sonra neler yaşandığını, partnerin hayatına kimin girip çıktığını sezdirmeden öğrenmektir. Bu bazen yıllarca sürebilir. Kıskanç, tutkulu, inatçı özellikleriyle terk edilmeyi, ayrılığı, bir yenilgi gibi görüp asla kabul etmeyeceklerdir. Zor zamanlar geçirirler. Ayrılık onlara kolay gelmez, sarsılırlar. Asla affetmez, intikam planlarını uygulamak için fırsat kollarlar.

Yay Yayların ilk ayrılık tepkileri kırgınlıklarını, üzüntülerini atlatacak kısa veya uzun bir tatile çıkmaktır. Amaç ortamdan uzaklaşmaktır. Alıştıkları düzenin yerine yenisini koyarak sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmayı tercih ederler. Onlar olumsuz bir durumu, olumluya çevirmeyi gayet iyi bilirler. Oğlak Oğlakların ilk ayrılık tepkileri, neden başarısız bir ilişki yaşandı diye düşünmeleridir. Daha sonra neden ve sonuçlar üzerinde kafa yormaya başlarlar. Artı ve eksileri bir kefeye koyarak tarttıktan sonra evet ayrılmalıydık çünkü ikimiz de bunu başarıyla sürdürecek kişiler değilmişiz der. Oğlak terk edildiğinde incinir, ancak gerçeği kabul eder ve asla geriye bakmadan yoluna devam eder. Dramatik yollara başvurmaz, intikama gerek duymaz. Kova Kovalar ilk ayrılık tepkilerini en kolay şekilde atlatan kişilerdir. Dramatik insanlar olmadıkları için, ayrıldıktan sonra intikam, nefret, ajitasyon gibi olumsuz duygu halleri yaşamadan yollarına devam ederler. Genelde terk edilmek yerine terk eden kişilerdir. Karşısındaki kişinin de aynı kendisi gibi ayrılık acısı çekmesine anlam vermezler. Güzel bir ilişkiydi, ancak anlaşamadık bitti diye düşünürler.