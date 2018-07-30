Burçlara göre gelinlik tercihleri

KOÇ Her alanda lider kadınlardır. Tarz yaratmayı, ilgi uyandırmayı, trend olmayı bilirler. Rahatça hareket edebilecekleri modelleri tercih ederler. BOĞA Şık kadınlar olarak romantizmden taviz vermeden dişiliğini öne çıkartan bir gelinlik tercih edeceklerdir. Görenler kumaşından dikimine kadar özenle hazırlanmış bu gelinliğe hayran kalacaklardır. İKİZLER Her zaman genç kalmasını bildikleri için asla abartılı, ışıltılı, fırfırlı gelinlikleri tercih etmeyeceklerdir. Kabarık veya düz fark etmez mini etek boyu, üstü straplez olan modeller tercih edilebilir. YENGEÇ Duygulu, narin ve oldukça masum olan bu kadınlar, romantik gelinlikleri tercih edeceklerdir. Zarif ve sade, gizemli, abartıya kaçmayan transparan tülleri olan bu gelinlik modeli size çok yakışacaktır. ASLAN Gösterişli, havalı, özel ve son derece kendinden emin kadınlardır. İlgi uyandırmayı, beğenilmeyi ve göz doldurmayı severler. Kumaşından özel taşlarına kadar itinayla seçilmiş ışıl ışıl gelinlikler muhteşem kişiliklerine uygun olur. BAŞAK

Her ayrıntıyı önemseyen, titiz düşünen, çizgisinden şaşmayan bu kadınlar için, abartıya kaçmayan, dar kesimli dantel işlemeli, kısa kollu, dantelli modeller uygun olacaktır. TERAZİ Doğal güzelliğe sahip her zaman beğenilen, her ortamda ilgi uyandıran kadınlardır. Her model gelinlik onlara yakışır. Benim tavsiyem, yakası açık, dar kesimli, ipek şifon, deniz kızı straplez gelinlikler uygun olacaktır. AKREP Gizemli ve oldukça çekici, dikkat uyandıran ancak fazla yaklaşılmasına izin vermeyen, kendine has özellikleri sahip kadınlardır. Onlar dişiliğin her ayrıntısına sahiptirler. Çarpıcı detayları olan, yakası ve sırtı açık, rengiyle aksesuarlarıyla, kumaşıyla her zaman hatırlanacak modelleri tavsiye ediyorum. YAY Neşeli, hayatı seven, yaşamı kucaklayan genç ruhlu kadınlardır. Tek parçalı, kabarık olmayan, süslü abartılı takılar yerine minik aksesuarlar (küpe, kolye) tercihleriyle bütünleşen zarif gelinlikleri tavsiye ediyorum. Omuzlar açıkta olabilir, etek kısmı çok geniş olmamalıdır. OĞLAK Her zaman genç kalabilen, başarıya odaklı, duygusal ancak bunu gizleyen, güçsüz görünmekten hoşlanmayan kadınlardır.