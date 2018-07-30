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Burçlara göre gelinlik tercihleri

Astroloji Danışmanı iremSU Astroloji Danışmanı iremSU
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 30.07.2018 14:34 | Son Güncelleme

Mynet Astroloji Danışmanı İremsu burçlara göre gelinlik modellerini yazdı. Tam da düğün mevsiminde tercih yaparken size farklı bir şekilde yardımcı olacak bu makaleyi okumanızda fayda var. İşte burcunuza göre gelinlik modelleri...

Burçlara göre gelinlik tercihleri

KOÇ

01-KOÇ GELİNLİK

Her alanda lider kadınlardır. Tarz yaratmayı, ilgi uyandırmayı, trend olmayı bilirler.

02-KOÇ GELİNLİK

Rahatça hareket edebilecekleri modelleri tercih ederler.

03-KOÇ GELİNLİK

BOĞA

05-BOĞA GELİNLİk

Şık kadınlar olarak romantizmden taviz vermeden dişiliğini öne çıkartan bir gelinlik tercih edeceklerdir. Görenler kumaşından dikimine kadar özenle hazırlanmış bu gelinliğe hayran kalacaklardır.

06-BOĞA GELİNLİK

İKİZLER

08-İKİZLER GELİNLİK

Her zaman genç kalmasını bildikleri için asla abartılı, ışıltılı, fırfırlı gelinlikleri tercih etmeyeceklerdir.

09-İKİZLER GELİNLİK

Kabarık veya düz fark etmez mini etek boyu, üstü straplez olan modeller tercih edilebilir.

YENGEÇ

11-YENGEÇ GELİNLİK

Duygulu, narin ve oldukça masum olan bu kadınlar, romantik gelinlikleri tercih edeceklerdir.

10-YENGEÇ GELİNLİK

Zarif ve sade, gizemli, abartıya kaçmayan transparan tülleri olan bu gelinlik modeli size çok yakışacaktır.

ASLAN

12-ASLAN GELİNLİK

Gösterişli, havalı, özel ve son derece kendinden emin kadınlardır. İlgi uyandırmayı, beğenilmeyi ve göz doldurmayı severler. Kumaşından özel taşlarına kadar itinayla seçilmiş ışıl ışıl gelinlikler muhteşem kişiliklerine uygun olur.

BAŞAK

14-başak GELİNLİK

Her ayrıntıyı önemseyen, titiz düşünen, çizgisinden şaşmayan bu kadınlar için, abartıya kaçmayan, dar kesimli dantel işlemeli, kısa kollu, dantelli modeller uygun olacaktır.

15-başak GELİNLİK

TERAZİ

Doğal güzelliğe sahip her zaman beğenilen, her ortamda ilgi uyandıran kadınlardır.

16-TERAZİ GELİNLİK

Her model gelinlik onlara yakışır. Benim tavsiyem, yakası açık, dar kesimli, ipek şifon, deniz kızı straplez gelinlikler uygun olacaktır.

17-TERAZİ GELİNLİK

AKREP

18-akrep GELİNLİK

Gizemli ve oldukça çekici, dikkat uyandıran ancak fazla yaklaşılmasına izin vermeyen, kendine has özellikleri sahip kadınlardır.

19-akrep gelinlik

Onlar dişiliğin her ayrıntısına sahiptirler. Çarpıcı detayları olan, yakası ve sırtı açık, rengiyle aksesuarlarıyla, kumaşıyla her zaman hatırlanacak modelleri tavsiye ediyorum.

YAY

20-YAY GELİNLİK

Neşeli, hayatı seven, yaşamı kucaklayan genç ruhlu kadınlardır. Tek parçalı, kabarık olmayan, süslü abartılı takılar yerine minik aksesuarlar (küpe, kolye) tercihleriyle bütünleşen zarif gelinlikleri tavsiye ediyorum.

21-YAY GELİNLİK

Omuzlar açıkta olabilir, etek kısmı çok geniş olmamalıdır.

OĞLAK

22-OĞLAK GELİNLİK

Her zaman genç kalabilen, başarıya odaklı, duygusal ancak bunu gizleyen, güçsüz görünmekten hoşlanmayan kadınlardır.

23-OĞLAK GELİNLİK

Oğlak gelinleri sofistike çizgileri olan, zarif ancak kusursuz bir gelinlik tercih edeceklerdir.

KOVA

24-KOVA GELİNLİK

Orijinal ve her zaman sıra dışı, her zaman ilgi uyandıran özgür Kovalar sosyal dünyanın gözbebeği kadınlardır. Fikirleriyle, duruşlarıyla, yenilikçi bakış açılarıyla özlenen, aranan stil sahibi kişilerdir.

26-KOVA GELİNLİK

Gelinlik modelleri de ona göre olağandışı detaylara sahip, nefes kesici ve eşsiz olacaktır.

BALIK

27-BALIK GELİNLİK

Yüreğinin sesini dinleyen, duygulu, özgün fikirleri olan Balık kadınları mistik dünyanın kraliçeleri olarak, tül-dantel-ışıltı ve romantik dokunuşlara sahip gelinlikleri tercih edebilirler.

28-BALIK GELİNLİK

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