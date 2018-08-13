Burçlara göre öpüşme tarzları! Bakın öpüşme şekliniz hangi burcu etkisi altına alıyor?

KOÇ Kendine fazlasıyla güvenen Koçlar, öpüşme tarzlarıyla karşı cins üzerinde muhteşem bir etki yaratırlar. Koç erkeği sevgilisini önce yumuşak ardından uzun ve tutkulu öpüşlerle kendisine çeker ve arzularını açıkça belli eder. Koç kadını, ateşli ve cesur bir öpücükle duygularını ifade etmeyi bilir. Koçlar ateş grubundan Aslan, Yay ve de kendisi gibi Mars gücüne sahip akreplerle öpüşmede uyumludur. Bir koçu etkilemek ve kendinize bağlamak istiyorsanız öpüşme tarzınız biraz vahşi, ateşli ve cesur olmalıdır. BOĞA İstediğini elde etmeyi bilen kararlı Boğalar, öpüşme tarzlarıyla karşı cins üzerinde etkileyici bir güce sahipler. Boğa erkeği önce sakin, sonra uzun uzun, romantik dokunuşlarla süslenen öpüşler sevgiliyi aşkın doruklarına çıkartıyor. Boğa erkeği, kabalıktan hoşlanmıyor. Nazik şekilde başlayan öpüşler, karşılık bulduğunda şehvetli hale geliyor. Boğa kadının öpüş şekli, güzelliğinin bir yansıması gibi. Burçlar kuşağının en güzel dudaklarına sahip, bu kadını öpen bir erkeğin onu unutması zor. Boğalar kendisi gibi Venüs yönetimindeki Terazilerle öpüşmede son derece uyumlular. Yengeçler ve Başaklarla öpüşürken müthiş zevk alıyorlar.

İKİZLER Canlı, eğlenceli ve aktif İkizler öpüşme tarzlarıyla karşı cinsi en hızlı şekilde etkileyen kişilerdir. Ancak onları bir öpüşle elde edeceğinizi düşünmeyin. Öyle kolay kendilerini kaptırmazlar. İkizler erkeği, öpüşmeden önce uzun uzun konuşurlar, ordan buradan derken size yaklaşır dudağınıza ufak bir dokunuş yaptıktan sonra gözlerinizin içine bakıp bir espri patlatırlar. Şöyle bir irkilirsiniz. Ancak durun, sonrası hızla gelir onlarca kısa öpücükle sizi nefessiz bırakırlar. İkizler erkeği diliyle dudaklarınızda gezinmekten, bir şeyler mırıldanıp öpüşlerle devam etmekten hoşlanıyor. Eğlenceli bu erkek, soğuk davranan bir kadını bile bu öpüş şekli kolayca baştan çıkartabilecek güçtedir. İkizler kadını, kendisiyle konuşulmasından, espri yapılmasından hoşlanıyor. Erkeğini eğlenceli, bir çocuk gibi hevesli şekilde kendine çekerek diliyle dudaklarınızı ıslatarak kısa kısa öpüşlerle etkiliyor. İkizlerin öpüşmede uyumlu olduğu burçlar, Kova-Terazi ve Aslanlar. YENGEÇ Duyarlı, koruyucu Yengeçler öpüşme şekliyle de duygularını sevgilisine iletebilen kişilerdir. Yengeç erkeği, Sevgilinin kulaklarına minik öpücükler kondurarak nefesinin sıcaklığını hissettirir ardından yumuşak hareketlerle dudaklarından öperler. Onlar için dokunmak, hissetmek önemlidir. Kadını kollarıyla kavrar, saçlarını öper, beline sarılır ve romantik şekilde başlayan bu öpüşler dudakların kenarında devam ederek hazzı doruğa çıkartır. Yengeç kadınları sevgilisine sarılmayı, koklamayı, sıcacık nefesiyle kulağına güzel bir şeyler fısıldamayı sever. Tutkulu öpüşler dudakların kenarından başlar ve sevgilisiyle göz temasını kesmeden devam eder. Sıcacık, romantik ve son derece tutkulu bu kadınlar erkeğini mutlu etmeyi bilirler. Yengeçlerin öpüşmede uyumlu olduğu burçlar, Başak, Boğa ve Balıklardır.

ASLAN Aşkta cömert, sıcak, etkileyici Aslanların öpüşme tarzı doğalarına uygun şekilde tutkulu ve özeldir. Aslan erkeği sevgilisinin önce yanaklarına bir öpücük kondurur, boynunu koklayıp öptükten sonra dudaklara yönelir. Ateşli bu öpücükler dilin ağızda gezdirilmesi ve hazzın doruklara çıkması şeklinde bir ritüele dönüşür. Sevgilinin kendini özel ve önemli hissetmesi, güvende olduğunu bilmesi Aslan erkeği için son derece kıymetlidir. Aslan kadını bir kez sevmeye görsün, erkeğini hem yüreğiyle hem bedeniyle sevdiğini sıcacık öpüşleriyle hissettirir. Çekici bu kadının öpüşleri son derece özeldir. Dudaklar, yanaklar, boyun bölgesiyle devam eden öpüşler yine dudaklarda son bulur. Aslanların öpüşmede uyumlu olduğu burçlar, Kova, Terazi, Yay ve Akreplerdir. BAŞAK Mükemmele ulaşmayı her alanda önemseyen Başakların öpüşme şekli, hazzın doruklarını fethetme arzusuna uygun şekilde özeldir. Seçici Başaklar için öpüşmek ancak çok sevdikleri kişiye sunulmuş bir armağandır. Başak erkeği için ortamı yaratmak, doğru zamanı bulmak ve sevgilisinin her anlamda rahat ettirdikten sonra öpücüklerle hazza ulaştırmak başlı başına bir ritüeldir. Hijyenine düşkün bu erkek, öyle her önüne gelenle öpüşmez. Sevgilisinin nefesini koklamayı, pürüzsüz dudaklarını diliyle dokunmayı, ıslatmayı ve ardından ufak öpüşlerle onu hazzın doruklarına çıkartmayı sever. Öpüş şekli nazik ve gayet duyarlıdır. Başak kadını için de temizlik önemli. Erkeğin mis gibi kokması, üstü başının düzgün olması onun çekici öpüşlerinin baş koşuludur. Erkeğinin ellerini boynuna ve bazen beline götürerek yönü belirler ve ardından kısa titreşimli öpücüklerle onu uyarır ve sonrasında uzun uzun öper. Başakların öpüşmede uyumlu olduğu burçlar, Balık, Yengeç ve Oğlaklardır.

TERAZİ Güzel kadın ve çekici erkeklerin doğadaki yansıması olan Terazilerin öpüşme şekli hassas ve tüm bedenin dahil edildiği bir ritüeldir. Terazi erkeği sevgilisini kendine çeker, kollarıyla vücudunu sarar, omuzlarını ve sırtını eliyle uyararak onu mutlu ettikten sonra, ellerini onun yüzünde gezdirir, dudaklarında kısa molalar verir ve nazikçe öpmeye devam eder. Sevgilisinin parmak uçlarını dudaklarında gezdirirken onu öpmeyi sürdürür. Bu Terazi erkeğinin sevgilisine duyduğu ilginin göstergesidir. Terazi kadınları hoyrat öpmez. Sevgisinin dudaklarını kendi dudağıyla birleştirir bazen geri çekilir bazen uzun süre öpmeye devam eder. Dudakları bir lolilop şekerinin nazikçe emilmesine benzer şekilde öptüğü de olur. Terazilerin öpüşmede uyumlu olduğu burçlar, İkizler, Kova, boğa ve Aslanlardır. AKREP Tutkulu Akreplerin öpüş şekli kendilerine özgü derinliğin ve şehvetin göstergesidir. Akrep erkeği, öpücükleriyle sevgilisini zevkten doruklara çıkartmayı bilir. Bir Akrep sizi öptüğünde bu ömrünüzün sonuna kadar unutmazsınız. Dilini yavaşça alt dudağınıza yönelten ve hafifçe ısıran bu erkek inlemenizden çok hoşlanır. Size uzun uzun sarılır ve ıslak-seksi ve şehvetli şekilde öper. Ne istediğiniz gayet iyi bilen Akrep erkeği için seks her zaman bir keşiftir ve bu keşifte ilk durak dudaklardır. Akrep kadını da aynı şekilde sevgilisini mest eder. Alt ve üst dudakları minik emişler ve ısırıklarla uyardıktan sonra erkeğine sıkıca sarılır ve onu inletene kadar öpmeye devam eder. Akreplerin öpüşmede uyumlu oldukları burçlar Koç, Aslan ve Boğalardır.

YAY Spontan Yayların öpüş şekli doğal ve içten duyguların karşılığıdır. Yay erkeği sevgilisinin çene kemiğinin altına bir öpücük kondurur, ardından kulak memesini öperek onu heyecanlandırmayı bilir. Burnunun ucuna, bileğinin içine, alnına ve omuzlarına kondurduğu öpücükler sevgilisini mest eder. Sıradan davranmak yerine sürprizleri seven bu erkek için öpüşmek maceralı bir yolculuktur. Yay Kadınları neşeli, candan, doğal kadınlardır. Eğer içinden öpmek geliyorsa bunu her ortamda yapabilir. Sevgilisinin dudaklarına masum bir öpücük kondurup, kulağına neşeli sözler fısıldayıp, kulak memesini hafifçe emdikten sonra finali tekrar dudaklarda yapar. Yayların öpüşmede uyumlu olduğu burçlar, Aslan, Kova, Terazi ve İkizlerdir. OĞLAK Mesafeli Oğlakların öpüş şekli sanıldığının aksine gizli tutkularının bir işaretidir. Oğlak erkeği için sevgiliyle geçirilen zaman son derece kıymetlidir. Ortamın güzelliği, huzur ve rahatlığından emin olduğunda duygularını tüm ciddiyetiyle ifade ederek onu öper. Sevgilisini bu öpüşle güvende hissettirir ve özel biri olduğunu fark ettirir. Bilir ki, bu herkesle yaşanacak bir an değildir. Küçük bir başlangıç öpücüğü tutkulu ve gittikçe yoğunluğu artan şekildedir. Sevgilisinin boynuna, sırtına elle yapılan masajla bütünleşen bu öpüşler etkileyici ve çok özeldir. Oğlak kadını için öpüşmek mahremiyetin son bulduğu andır. Sevgilisine verdiği değer ve duyduğu güvenin işaretçisi olarak tutkulu, sıcak ve masumcadır. Oğlakların öpüşmede uyumlu olduğu burçlar, Balık, Yengeç, Başak ve Boğalardır.