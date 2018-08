Burçlara göre öpüşme tarzları! Bakın öpüşme şekliniz hangi burcu etkisi altına alıyor?

ASLAN

Aşkta cömert, sıcak, etkileyici Aslanların öpüşme tarzı doğalarına uygun şekilde tutkulu ve özeldir. Aslan erkeği sevgilisinin önce yanaklarına bir öpücük kondurur, boynunu koklayıp öptükten sonra dudaklara yönelir. Ateşli bu öpücükler dilin ağızda gezdirilmesi ve hazzın doruklara çıkması şeklinde bir ritüele dönüşür. Sevgilinin kendini özel ve önemli hissetmesi, güvende olduğunu bilmesi Aslan erkeği için son derece kıymetlidir. Aslan kadını bir kez sevmeye görsün, erkeğini hem yüreğiyle hem bedeniyle sevdiğini sıcacık öpüşleriyle hissettirir. Çekici bu kadının öpüşleri son derece özeldir. Dudaklar, yanaklar, boyun bölgesiyle devam eden öpüşler yine dudaklarda son bulur. Aslanların öpüşmede uyumlu olduğu burçlar, Kova, Terazi, Yay ve Akreplerdir.

BAŞAK

Mükemmele ulaşmayı her alanda önemseyen Başakların öpüşme şekli, hazzın doruklarını fethetme arzusuna uygun şekilde özeldir. Seçici Başaklar için öpüşmek ancak çok sevdikleri kişiye sunulmuş bir armağandır. Başak erkeği için ortamı yaratmak, doğru zamanı bulmak ve sevgilisinin her anlamda rahat ettirdikten sonra öpücüklerle hazza ulaştırmak başlı başına bir ritüeldir. Hijyenine düşkün bu erkek, öyle her önüne gelenle öpüşmez. Sevgilisinin nefesini koklamayı, pürüzsüz dudaklarını diliyle dokunmayı, ıslatmayı ve ardından ufak öpüşlerle onu hazzın doruklarına çıkartmayı sever. Öpüş şekli nazik ve gayet duyarlıdır. Başak kadını için de temizlik önemli. Erkeğin mis gibi kokması, üstü başının düzgün olması onun çekici öpüşlerinin baş koşuludur. Erkeğinin ellerini boynuna ve bazen beline götürerek yönü belirler ve ardından kısa titreşimli öpücüklerle onu uyarır ve sonrasında uzun uzun öper. Başakların öpüşmede uyumlu olduğu burçlar, Balık, Yengeç ve Oğlaklardır.