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Burçlara göre ruh hayvanları

Astroloji Danışmanı iremSU Astroloji Danışmanı iremSU
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 06.09.2018 09:29 | Son Güncelleme

Ruhumuz, içgüdüsel tutum ve spontan tepkilerimizin birebir göstergesidir. Primal Astroloji olarak bilinen ve her burcun Zodyak karşılığını bir hayvan doğasıyla ilişkilendiren bu çalışma sayesinde, sizi gizemli bir başka yanınızla buluşturuyoruz. İşte burçlar, işte ruh hayvanları...

Burçlara göre ruh hayvanları

KOÇ

At: Koçların hareketli, aktif, sabırsız ve tuttuğunu kopartan ruh yapıları Atlarla benzeşiyor. Onlar da insanlara yakın ancak bir o kadar özgürdürler. Onu uysallaştırmak pek kolay değildir. O ileri gitmeli, yeni yerler keşfetmelidir. Atların bu ruh özellikleri Koçlarla benzerlik taşıyor.

Burcu temsil eden diğer hayvanlar: Tilki, Koç

BOĞA

Köpek: Boğaların güvenilir, sadık, alışkanlıklarına düşkün yapısıyla ilişkilendirilen Köpekler, sevdiklerine son derece bağlıdırlar. Alıştıkları ortamda huzur ve güven bulurlar. Yabancılara karşı tetiktedirler. Asla güvenmezler. Bu içgüdüsel doğaları Boğalarla benzeşmektedir.

Burcu temsil eden diğer hayvan: Boğa

İKİZLER

Maymun: İkizlerin meraklı ve hareketli doğasına uygun, çevresiyle iletişimi güçlü, çabuk öğrenen yapısıyla ilişkilendirilen Maymunlar, sosyal yönleri çok güçlüdür. Eğlenmeyi severler. Zamanı iyi geçirmeyi severler. Son derece kıvrak bir zekaları vardır. Bu doğaları İkizlerle aynı ruh özelliğindedir.

Burcu temsil eden diğer hayvan:

YENGEÇ

Deniz Yıldızı: Yengeçlerin aile üyeleri ve tüm sevdiklerine olan bağlılıkları, güven duydukça kabuklarının dışına çıkmalarıyla ilişkilendirilen Deniz yıldızları riskten uzak dururlar. Duyarlı yapıları, hayal kırıklığına uğramaktan çekinen doğaları Yengeçlere benzer.

Burcu temsil eden diğer hayvan: Yengeç

ASLAN

Jaguar: Güçlü fiziksel özellikleri, asla pes etmeyen iktidar güçleri, azim ve kararlığıyla Aslanlar Jaguarların ruhuyla benzerlik taşıyor. Jaguarlar hayvanlar arasında savaşçı krallar olarak kabul ediliyor. Aslanlar da burçlar kuşağının korkusuz, kazanmaya odaklı ruhları Jaguarla benzeşiyor.

Burcu temsil eden diğer hayvan: Aslan

BAŞAK

Karınca: Başakların sıkı çalışmaları, mükemmelliğe olan düşkünlükleri, her şeyin en iyisini istemeleri, ekip içinde yardımlaşmayı sevmeleri Karıncalarla aynı ruh özelliği taşıdıklarını gösteriyor. Kendilerinden çok şey beklendiğini düşünen Başaklar, iğne ile kuyu kazacak güce sahipler. Bu ruh özellikleri Karıncalarla benzeşiyor.

Burcu temsil eden diğer hayvan: tavşan

TERAZİ

Kelebek: Teraziler eşsiz güzelliğe sahip, ilişkilerini önemseyen, sosyal, üzülmek istemeyen, bulunduğu ortamda çekiciliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Kelebekler gibi narindirler. Bir çoğu ender bulunan bir güzelliğe sahiptir. Gezmeyi, yeni yerler görmeyi, keşfetmeyi severler. Narin Teraziler ruh özellikleriyle Kelebeklere benzetilir.

Burcu temsil eden diğer hayvan: Kuğu

AKREP

Pirana: Akrepler, İsteklerini elde etmede korkusuz ve kararlı oluşları, başarıya odaklı duruşları, kendilerine yeterlilikleri ile Piranalarla aynı ruh özelliği taşıyorlar. Güvendikleri kişilerle bir arada yaşamaktan hoşlanan Akrepler, girdikleri her ortamda lider olmayı başarırlar.

Burcu temsil eden diğer hayvan: Kurt

YAY

Güvercin: Bağımsız, son derece enerjik, maceracı, yeni deneyimler için sonsuz bir iştah duyan Yaylar, zor durumlardan bir şekilde kurtulmayı, istediklerinde her engelin üstesinden gelmeyi biliyorlar. Güvercinlerle aynı primal ruh özeliğine sahip Yaylar, geçmişe takılmayıp önlerine bakmayı biliyorlar.

Burcu temsil eden diğer hayvan: Kartal

OĞLAK

Arı: Oğlakların üretim ve çalışkanlıkları Arıların doğasına benzetilebilir. Bir hedefe varmak ve fayda elde etmek amaçlı sabırla yorulmadan emek sarfeden Arılar gibi Oğlaklar da içgüdüsel olarak sorumluluk sahibi kişilerdir.

Burcu temsil eden diğer hayvan: Keçi, geyik

KOVA

Kanguru: Kovaların vakti iyi değerlendirme, sosyallik, zeka, özgürlük, hızlılık ve takım çalışmasına olan yatkınlıkları Kangurularla aynı ruh özelliği taşıdıklarını gösteriyor. Sıkıldığında, sinirlendiğinde çabucak uzaklaşan Kangurular, büyük topluluk ve gruplar halinde yaşıyorlar.

Burcu temsil eden diğer hayvan: Kedi

BALIK

İpek böceği: Muhteşem ruh zenginliğine, sizinle ağlayan, sizinle gülen dostane ve şefkatli yaklaşımlarıyla Balkılar, ipek böcekleriyle aynı primal özellik gösteriyorlar. Onlara ılımlı bir ortam güven verdiğinizde sizi mutlu ederler. Değeri bilinmediğinde kırılan, incinen Balıklar, ipek böcekleri gibi başkalarının desteğine ve sevgisine ihtiyaç duyarlar.

Burcu temsil eden diğer hayvan: Yunus

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