Burçlara göre ruh hayvanları

KOÇ At: Koçların hareketli, aktif, sabırsız ve tuttuğunu kopartan ruh yapıları Atlarla benzeşiyor. Onlar da insanlara yakın ancak bir o kadar özgürdürler. Onu uysallaştırmak pek kolay değildir. O ileri gitmeli, yeni yerler keşfetmelidir. Atların bu ruh özellikleri Koçlarla benzerlik taşıyor. Burcu temsil eden diğer hayvanlar: Tilki, Koç BOĞA Köpek: Boğaların güvenilir, sadık, alışkanlıklarına düşkün yapısıyla ilişkilendirilen Köpekler, sevdiklerine son derece bağlıdırlar. Alıştıkları ortamda huzur ve güven bulurlar. Yabancılara karşı tetiktedirler. Asla güvenmezler. Bu içgüdüsel doğaları Boğalarla benzeşmektedir. Burcu temsil eden diğer hayvan: Boğa İKİZLER Maymun: İkizlerin meraklı ve hareketli doğasına uygun, çevresiyle iletişimi güçlü, çabuk öğrenen yapısıyla ilişkilendirilen Maymunlar, sosyal yönleri çok güçlüdür. Eğlenmeyi severler. Zamanı iyi geçirmeyi severler. Son derece kıvrak bir zekaları vardır. Bu doğaları İkizlerle aynı ruh özelliğindedir. Burcu temsil eden diğer hayvan:

YENGEÇ Deniz Yıldızı: Yengeçlerin aile üyeleri ve tüm sevdiklerine olan bağlılıkları, güven duydukça kabuklarının dışına çıkmalarıyla ilişkilendirilen Deniz yıldızları riskten uzak dururlar. Duyarlı yapıları, hayal kırıklığına uğramaktan çekinen doğaları Yengeçlere benzer. Burcu temsil eden diğer hayvan: Yengeç ASLAN Jaguar: Güçlü fiziksel özellikleri, asla pes etmeyen iktidar güçleri, azim ve kararlığıyla Aslanlar Jaguarların ruhuyla benzerlik taşıyor. Jaguarlar hayvanlar arasında savaşçı krallar olarak kabul ediliyor. Aslanlar da burçlar kuşağının korkusuz, kazanmaya odaklı ruhları Jaguarla benzeşiyor. Burcu temsil eden diğer hayvan: Aslan BAŞAK Karınca: Başakların sıkı çalışmaları, mükemmelliğe olan düşkünlükleri, her şeyin en iyisini istemeleri, ekip içinde yardımlaşmayı sevmeleri Karıncalarla aynı ruh özelliği taşıdıklarını gösteriyor. Kendilerinden çok şey beklendiğini düşünen Başaklar, iğne ile kuyu kazacak güce sahipler. Bu ruh özellikleri Karıncalarla benzeşiyor. Burcu temsil eden diğer hayvan: tavşan

TERAZİ Kelebek: Teraziler eşsiz güzelliğe sahip, ilişkilerini önemseyen, sosyal, üzülmek istemeyen, bulunduğu ortamda çekiciliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Kelebekler gibi narindirler. Bir çoğu ender bulunan bir güzelliğe sahiptir. Gezmeyi, yeni yerler görmeyi, keşfetmeyi severler. Narin Teraziler ruh özellikleriyle Kelebeklere benzetilir. Burcu temsil eden diğer hayvan: Kuğu AKREP Pirana: Akrepler, İsteklerini elde etmede korkusuz ve kararlı oluşları, başarıya odaklı duruşları, kendilerine yeterlilikleri ile Piranalarla aynı ruh özelliği taşıyorlar. Güvendikleri kişilerle bir arada yaşamaktan hoşlanan Akrepler, girdikleri her ortamda lider olmayı başarırlar. Burcu temsil eden diğer hayvan: Kurt YAY Güvercin: Bağımsız, son derece enerjik, maceracı, yeni deneyimler için sonsuz bir iştah duyan Yaylar, zor durumlardan bir şekilde kurtulmayı, istediklerinde her engelin üstesinden gelmeyi biliyorlar. Güvercinlerle aynı primal ruh özeliğine sahip Yaylar, geçmişe takılmayıp önlerine bakmayı biliyorlar.