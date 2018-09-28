Burçlara göre uğurlu renkler

Renkler enerjimizi yükseltici ve iyileştirici bir güce sahipler. Bazı renkler bizde olumlu hisler uyandırırken, kimi renkler itici gelir. Kullanılan renkler kişinin iç dünyasını anlamamızda önem taşır. Bir tesadüf zannedilmesin. Çünkü kullandığımız renklerin burcumuzla ilişkisi bulunmaktadır. Evimiz veya ofisimizin dekorasyonunda, moda ve tasarım olarak giysi ve aksesuarlarımızda burcumuzun niteliğine göre tercihler yapıyoruz. Bu dosyamızda sizlere burçlara göre uğurlu renklerle ilgili küçük tavsiyelerde bulunduk. Gelin hep birlikte bir göz atalım.
KOÇ
Fiziksel gücü yüksek, canlı ve atak Koçlar, dikkat çekmeyi gayet iyi bilirler. Bulundukları ortamı renklendiren ve enerjik hale getiren Koçlar için kırmızı renk, cesaretin, güçlü savaşçının işaretçisidir ve onların iddialı duruşunu birebir yansıtır. Ev dekorasyon, giysi tercihinizde şarap rengi, mercan kırmızısı, narçiçeği renklerini kullanabilirsiniz.
Uğurlu renginiz: Kırmızı dahil olmak üzere, mavi, siyah ve yeşildir.
BOĞA
Seçkin bir zevke sahip, kararlı ve kaliteden ödün vermeyen Boğaların güvence, verimlilik, büyüme ve gelişime verdikleri önemi yeşil renkle ilişkilendirebiliriz. Yeşil renk, umudun işaretçisidir. Ayrıca doğa ve bereketin simgesidir. Zorluklara karşı sabırlı ve dayanıklı olan Boğalar için, pembe renk huzur ve rahatlığa verdikleri önemin göstergesidir. Toprak tonları ise, Boğaların sağlamlık ve riskten uzak duruşlarıyla ilişkilendirilir. Ev dekorasyon, giysi tercihinizde, siyah, haki, kahverengi, bej, yeşil, pembe tonları kullanabilirsiniz.
Uğurlu renginiz: Pembe ve beyazdır.
İKİZLER
Genç ruhlu İkizlerin çok yönlü, konuşkan, eğlenceli, aktif, iletişimci yönlerini açık yeşil, koyu mavi, beyaz, sarı, turuncu renkleriyle ilişkilendirebiliriz. Bulundukları ortamı canlandırmayı, harekete geçirmeyi ve keyiflendirmeyi bilirler. Açık yeşil yatıştırıcı ve rahatlatıcı yönlerinizi, pembe canlılığınızı, koyu mavi iletişimci yönlerinizi vurgular. Turuncu sosyalliğin, sevincin, kendine yetmenin göstergesidir. Sarı, entelektüel yönlerinizi simgeler. Ev dekorasyon, giysi tercihinizde bu renkleri kullanabilir, kombin yapabilirsiniz.
Uğurlu renginiz: Yeşil, turuncu, koyu mavi
YENGEÇ
Duygusal, hassas, değişken, evcil, merhametli ve koruyucu Yengeçlerin gümüş rengiyle olan ilişkileri asil doğaları ve ruhlarıyla birebir ilişkilidir. Hassas, şefkatli, temiz yürekli oluşları Beyaz renkle bütünleşirken, açık mavi renk insanlar üzerindeki rahatlatıcı etkilerinin birebir göstergesidir. Ev dekorasyonu ve kıyafet seçiminde bu renkleri kullanmanızı tavsiye ediyorum.
Uğurlu renginiz: beyaz, mavi ve açık yeşil
ASLAN
Yaratıcı, sıcak ve her şeyin merkezinde yer almak Aslanlar turuncu, altın sarısı, kırmızı rengiyle ilişkilidir. Turuncu, kendinize yeterli oluşun, sıcaklığın simgesi, sarı renk, güneş gibi cömert yüreğinizin karşılığıdır. Kırmızı tutkunun, cesaretin ve aşka verdiğiniz önemin göstergesidir. Dekorasyon ve kıyafet seçiminde bu renklerle kombin yapabilirsiniz. Turuncu rengi giymeyi ihmal etmeyin. Muhteşem ışığınızı güçlendirecek ve çekici yanlarınızın daha fazla öne çıkmasını sağlayacaktır.
Uğurlu renginiz: Turuncu ve sarı
BAŞAK
Düzenli, dakik ve çalışkan, titiz ve geleneklerine bağlı Başaklar beyaz, açık mavi, başak sarısı, pastel tonlarıyla ilişkilidir. Beyaz, onların hijyene düşkünlüğünün göstergesidir. Ayrıca burçlar kuşağında beyaz renkte kıyafetleri onlar kadar temiz tutabilen, güzel taşıyabilen kimse yoktur. Açık mavi onların insanlara verdiği umudun, yardımcı olmanın göstergesidir. Pastel tonlar, sadelik ve asaletleriyle örtüşür. Başak sarısı bereketin simgesidir. Dekorasyon ve giysi seçiminde leylak rengini, beyaz, şeftali tonlarını tavsiye ediyorum.
Uğurlu renginiz: Beyaz, buz mavisi, açık pembe ve başak sarısıdır.
TERAZİ
Venüs’ün seçkin insanları renk ve kalite zevkleriyle farklarını ortaya koyarlar. Uyumlu, nazik Teraziler mavinin tüm tonları, açık pembe, pastel tonlarıyla ilişkilidir. Mavi barışçıl doğanızın, uyum ve huzurun simgesi, Açık pembe masumiyetin, Pastel tonları dinginliğin, asaletin ve zengin duruşun işaretçisidir. Dekorasyon ve giysi seçiminde bu renkleri kullanmanızı, kombin yapmanızı tavsiye ediyorum.
Uğurlu renginiz: Mavi
AKREP
Tutkulu, çekici, manyetik, etkileyici, gizlilik dolu, kararlı Akrepler, kırmızı ve siyah rengi en güzel taşıyan kişilerdir. Koyu mor, koyu yeşil, lacivert, mürdüm rengi, sıcak pembe renkleriyle ilişkilendirilir. Kırmızı tutkularını, siyah gizemli duruşlarını, koyu mor etkileme güçlerinin işaretçisi, sıcak pembeler ise öç alma duygularını frenleyicidir. Dekorasyon ve giysi seçiminde kırmızı ve siyahı mutlaka tercih ediniz.
Uğurlu renginiz: Gece mavisi, siyah
YAY
Gezgin, aktif, canlı, bilgili Yaylar bulundukları ortamı neşelendirmeyi, esprileriyle keyiflendirmeyi, pozitif düşünceleriyle kucaklamayı bilirler. Yaylar, Metalik kırmızı, mor menekşe, elektrik mavisi, eflatun, turuncu rengiyle ilişkilidir. Metalik kırmızı onların hareketli, maceracı, genç ruhlarının ve hızlı yaşantılarının simgesidir. Mor menekşe pozitif düşüncelerini simgeler, turuncu dikkati çekmekten hoşlandıklarının işaretçisidir.
Uğurlu renkleri: ametist rengi
OĞLAK
Geleneksel, düzenli, çalışkan ve önlemci Oğlaklar lacivert, açık gri, kızıl kahverengi, bakır tonlarıyla ilişkilidir. Koyu Maviler, dürüst ve sakin yapılarının işaretçisi, kızıl kahverengi sağlamlık ve soğukkanlılığın, bakır tonları çalışkanlığın ve olgunluğun, haki renk disiplinin simgesidir. Oğlaklar dekorasyon ve giysilerde bu renkleri en iyi taşıyan burçtur.
Uğurlu renginiz: Çikolata kahverengi
KOVA
Burçlar kuşağının reform yanlısı, özgür, sıra dışı ve farklı özellikleriyle öne çıkan Kovalar için değişim her zaman canlandırıcıdır. Dekorasyon ve giysi seçiminde de bu bakış açısı ön plandadır. Metalik mavi, çivit rengi(indigo), pembe tonları onların doğasıyla ilişkilidir. Metalik mavi, irade gücü ve yenilik hevesini, sosyal ve arkadaş canlısı oluşlarını, çivit rengi çekici ve sıra dışı yanlarını, modern görüşlerini, mor renk ise rehberlik özelliklerini simgeler.
Uğurlu renkleri: metalik maviler, koyu lacivert, ametist rengi.
BALIK
Sınırsız bir derinliğin güçlü insanları Balıklar, rehber ruhlardır. Buz mavisi, turkuaz, kırık beyaz, leylak, soluk yeşil ve mor renklerle ilişkilidir. Buz mavisi, masumiyetin ve temiz niyetin, turkuaz derin düşüncelerin, kırık beyaz kirlilikten uzak durmanın, soluk yeşil umudun ve insanlara yol göstermenin, mor renk güçlü aura ve yol göstermenin işaretçisidir.
Uğurlu renginiz: Turkuaz
RENKLERİN ANLAMLARI
Mavi
*Mavi, verimliliği artırıcı olması nedeniyle ofislerde ve iş yerlerinde yoğun olarak kullanılır.
Bir markada güven ve samimiyet hissini öneren bir renktir.
Mavinin insanların iştahını bastırdığı kanıtlanmıştır ve bu nedenle yiyecek reklamlarında kullanılmaz.
Kırmızı
Kırmızı özellikle pazarlamada da en çok kullanılan renklerden biridir. Diğer renklerden öne çıkmasıyla dikkat çekicidir ve çoğunlukla bunun için kullanılır.
Kalp atışını artırır ve insanlarda aciliyet hissi yaratır.
Kırmızı, iştahı artırmak ve anlık satın ama kararlarını teşvik etmek için kullanılır.
Aşk ve nefreti temsil eder.
Kralların, neşe ve tehlikenin rengidir.
Kan ve yaşamı temsil eder.
Sarı
Açıklığı, İyimserlik ve gençliği temsil eder.
Bazı çalışmalar koyu sarı tonların bebekleri ağlattığını göstermiştir.
Renk psikolojisi uzmanlarına göre sarı çelişkili bir renktir: hem iyiyi hem de kötüyü simgeler, iyimserlik ve kıskançlığı, anlayış ve ihaneti temsil eder.
Sarı, yaratıcılığı temsi eder ve öne çıkarır.
Yeşil
Yeşil büyüme yenilenme ve yeniden doğuşun rengidir.
Sağlık, tabiat ve huzurla ilgilidir.
Problem çözümünde yardımcı olur ve özgürlük iyileşme ve sakinliği destekler.
Koyu yeşil renk, parayı, ekonomik meseleleri ve burjuvaziyi temsil eder.
Ayrıca tomurcuklanan aşkı temsil eder.
Siyah
Siyah renk zariflik gizlilik, gizem ve ayrıca güçle ilişkilidir.
Güçlü duygular yaratır ve otoriteyi simgeleyen bir renktir.
Moda dünyasında tarz olarak kabul edilir ve seçkinlik gösterdiği düşünülür.
Siyahın 50 tonu vardır.
Ayrıca bir şeyin sonunu simgeler: ölüm, kayıp.
Geçmişte rahipleri simgelemiştir ve bugün de muhafazakar kişileri imgeler.
Beyaz
Renk psikolojisinde beyaz, masumiyet ve saflığı simgeler.
Başlangıçları yeni bir şeye başlama iradesini temsil eder.
67 tonu olan Beyaz rengi, bir alana açıklık ve dürüstlük ile bir huzur iyileşme ve sakinlik hissi getirir.
Mükemmellikle ilişkilendirilir.
Mor
Pazarlamada güzellik veya yaşlanma karşıtı ürünler için genelde mor renk kullanılır.
Birçok marka yaratıcılık, hayal gücü ve bilgeliği temsil etmek için kullanır.
Mor ve feminenlik, sihir ve maneviyat birlikte yer alır.
Sakinleştirici özelliği olan morun 41 tonu vardır.
Çok kullanıldığında kararsızlık yaratır: uzmanlar bütün odaları bu renge boyamamamız gerektiğini belirtir.
Turuncu
Pazarlamada alışveriş hevesini artırıcı özelliği vardır ve duygu ve sıcaklığı yansıtır.
Ancak yoğun turuncu rengi, saldırganlıkla ilişkilidir. Bu nedenle yumuşak ve rahat bir tonda olmalıdır.
Alışverişi temsil ettiği için reklam dünyasında favori bir renktir.
Dönüşüm ve Budizmle ilişkilendirilir.
Pembe
Pembe, çekicilik ve nezaketi simgeler.
Pazarlamada çocuklar veya romantizmle ilişkilendirilir.
Erotik nezaketin rengidir.
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