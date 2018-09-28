Burçlara göre uğurlu renkler

Renkler enerjimizi yükseltici ve iyileştirici bir güce sahipler. Bazı renkler bizde olumlu hisler uyandırırken, kimi renkler itici gelir. Kullanılan renkler kişinin iç dünyasını anlamamızda önem taşır. Bir tesadüf zannedilmesin. Çünkü kullandığımız renklerin burcumuzla ilişkisi bulunmaktadır. Evimiz veya ofisimizin dekorasyonunda, moda ve tasarım olarak giysi ve aksesuarlarımızda burcumuzun niteliğine göre tercihler yapıyoruz. Bu dosyamızda sizlere burçlara göre uğurlu renklerle ilgili küçük tavsiyelerde bulunduk. Gelin hep birlikte bir göz atalım.

KOÇ

Fiziksel gücü yüksek, canlı ve atak Koçlar, dikkat çekmeyi gayet iyi bilirler. Bulundukları ortamı renklendiren ve enerjik hale getiren Koçlar için kırmızı renk, cesaretin, güçlü savaşçının işaretçisidir ve onların iddialı duruşunu birebir yansıtır. Ev dekorasyon, giysi tercihinizde şarap rengi, mercan kırmızısı, narçiçeği renklerini kullanabilirsiniz.

Uğurlu renginiz: Kırmızı dahil olmak üzere, mavi, siyah ve yeşildir.

BOĞA

Seçkin bir zevke sahip, kararlı ve kaliteden ödün vermeyen Boğaların güvence, verimlilik, büyüme ve gelişime verdikleri önemi yeşil renkle ilişkilendirebiliriz. Yeşil renk, umudun işaretçisidir. Ayrıca doğa ve bereketin simgesidir. Zorluklara karşı sabırlı ve dayanıklı olan Boğalar için, pembe renk huzur ve rahatlığa verdikleri önemin göstergesidir. Toprak tonları ise, Boğaların sağlamlık ve riskten uzak duruşlarıyla ilişkilendirilir. Ev dekorasyon, giysi tercihinizde, siyah, haki, kahverengi, bej, yeşil, pembe tonları kullanabilirsiniz.