Burçlara göre zevk noktaları

Burcumuz, seks hayatımızın deşifresi gibidir. İlgimizi çeken ve ilgisini çekmek istediğimiz partnerin sadece burcunu bilmek bile onun yatak zevklerini ve zevk noktalarını öğrenmede yardımcı olabilir. Kimi burçlar iç çamaşırından, erotik bölgelerine uyarımdan, kamçılanmaktan, kendi cinsiyle seks yaşamaktan hoşlanır. Bazıları anal ve oral seksten haz duyar. Bu dosyamızda sizin çok gizli dünyanıza ışık tutacağız. Sekste uyumlu partnerlerinizi, sizi mest eden hassas zevk noktalarınızı ve erotizm sırlarınızı öğreneceğiz. KOÇ Koç erkeği, sekse oldukça düşkün, beyaz erotik iç çamaşırları oldukça ilgisini çeker. Hassas noktası erojen bölgesidir. Oral uyarım onu mest eder. Boynunun öpülmesinden çok hoşlanırlar. Sadomazoşist eğilimleri vardır. Kamçılanmak ona müthiş haz verir. Ona yatakta müthiş bir erkek olduğunu söyleyin. Bu sözler onu tahrik ediyor.

Koç kadının tahrik noktası göğüs uçlarının uyarımı ve erojen bölgenin elle temasıdır. Farklı yerlerde seks onu çıldırtır. Yavaş ve masumane şekilde ona yaklaşın. Ön oyunlar çok önemli. Seksin sertlik derecesini ona bırakın. Ne istediğini o size söyleyecektir.

Koç burcunun sekste en iyi partnerleri: Akrep, Aslan, Terazi

BOĞA Burcun erkeği, masaj, güzel bir yemek, ipek çarşaflar, mum ışığında banyoda seks vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kadının yatakta saten veya dantel bir göz bandı kullanması, oral seks yapılması Boğa erkeğini baştan çıkarıyor.

Boğa burcunun kadını kendisine dokunulmasından, güzel sözlerden hoşlanır. Erkeğe güven duymuşsa seks yaşamaktan çekinmez. Öpüşmek, koklanmak, masaj onu canlandırır ve sekse hazırlar. Hassas noktası, erojen bölgenin uyarılmasıdır.

Boğa burcunun sekste en iyi partnerleri:Başak, Akrep, Yay İKİZLER İkizler erkeği, fantezilerine oldukça düşkün. Erotik sözler, okşanmak, kulaklarının öpülmesi, öpüşmek favorileri arasında yer alıyor. Ofiste, arabada, seyahat esnasında verilen bir molada, masanın üstünde, dans ederken elle yapılan temaslar hoşuna gidiyor. Titreşimli kelepçeler, vibratörler İkizler erkeğinin zevk aldığı seks oyuncakları arasında yer alıyor.

İkizler burcunun kadını ise öpüşmekten hoşlanıyor. Ön oyunları seviyor. Masaj hoşuna gidiyor. Buluşma öncesi onda merak uyandırın. Mesajlar gönderin. Onu ne kadar arzuladığınızı belli edin.

İkizler burcunun sekste en iyi partnerleri: Terazi, Yay, OğlakBAŞAK

YENGEÇ Yengeç burcunun erkeği duygusal konuşmalar onu çok etkiliyor. Göğüs uçları hassas noktalarıdır. Romantik bir yatak odası, saten çarşaflar üzerinde seksten zevk alıyor. Yengeçler sekste farklı oyunlar denemeyi de seviyorlar. Sözgelimi, yoğun titreşimli vibratör kullanmak gibi.

Yengeç burcunun kadını, erojen bölgelerine elle temastan hoşlanıyor. İhtiraslı bir şekilde öpülüp kulağına sevgi sözcükleri söylenmesi onu çıldırtabilir. Uyarılma jeli ve yağlarının seks sırasında kullanılması Yengeç kadınlarında yüksek doyum sağlıyor.

Yengeç burcunun sekste en iyi partnerleri:Akrep, Oğlak, Kova ASLAN Aslan burcu erkeği için seks, kendini ifade etme biçimi olarak gayet önemli. Sırt bölgesi hassas noktasıdır. Bu bölgeye yapılan masaj ve elle temastan müthiş zevk alıyor. Sekste kimi zaman hoyrat davranıyor. Kadının yatakta şehvetli olmasını istiyor. Kamasutra tekniklerini kullanmak en büyük zevki.

Aslan burcunun kadını, erotik, işveli, gösterip kolay vermeyen cinsten. Sekste sınır tanımıyor. Kokulu yağlarla yapılan masaj, Aslan kadınının başını döndürüyor, ön oyun için uyarım sağlıyor, kan akışını hızlandırıyor.

Aslan burcunun sekste en iyi partnerleri: Yay, Kova, Balık

BAŞAK Başak burcunun erkeğinin hassas noktaları, elleri, karın bölgesidir. Vücudunun okşanmasından zevk alıyor. Dantel ve saten iç çamaşırları, jartiyerleri seksi buluyor. Kadının yatakta kontrolü ele alması onu hazzın doruklarına çıkarıyor.

Başak burcunun kadınını banyoda seks onu tahrik ediyor. Masajdan etkileniyor, rahatlamasını sağlıyor. Yumuşak bir tüyün teninde dolaştırılması ona haz veriyor. Başak kadınlarının erotik bölgesi karnının okşanması, öpülmesi onun hassas noktasıdır.

Başak burcunun sekste en iyi partnerleri:Oğlak, Balık, Koç TERAZİ Terazi burcunun erkeği, kadının yatakta aktif olmasını istiyor. Jartiyer, ipek gecelikler, erotik iç çamaşırları, g-string dantel baştan çıkmasını sağlıyor.

Terazi burcunun kadının hassas noktası erojen bölgesidir. Klitoral ve vajinal uyarımları, uzun uzun öpüşülmesi, ön oyunlar onu tahrik ediyor. Gül, yasemin, sandal ağacı yağlarıyla yapılan masaj Terazi kadının rahatlamasını sağlıyor.

Terazi burcunun sekste en iyi partnerleri: Kova, Koç, Boğa

AKREP Akrep burcunun erkeği için sekste sınır yok. Hassas noktası olan cinsel organlarına elle yapılan temas, oral ve anal seks, deri kıyafetler, zevk ve acı şeklinde yaşanan cinsellik onu çıldırtıyor. Gizemli erkekleri çok beğeniyor.

Akrep burcunun kadını, g-strings kullanıyor. Sekste sertlikten hoşlanıyor. Deri kıyafetler favorisi. Erotik bölgelerinin uyarılmasını bekler. Parfüm, tütsü, karanlık, egzotik ortamlar onu büyülüyor. Acı çekmek onu daha fazla tahrik ediyor. Sekste sınır tanımıyor.

Akrep burcunun sekste en iyi partnerleri: Balık, Boğa, İkizler YAY Yay burcunun erkeği Masaj, banyoda seks favorileri arasında yer alıyor. Kadının üstte olduğu pozisyon onun favorisi. Güzel kokan bir kadın onu baştan çıkarabilir. Kendini erkeğe hemen sunmayan, peşinden kovalatan, merak uyandıran, maceracı kadınları erotik buluyorlar.

Yay burcu kadını, cinselliğine düşkün, erotik zevkleri yoğundur. Sözgelimi sinemada film seyrederken elle uyarılma, araba kullanırken bir elinizle kadının göğüslerini okşamanız asansöre binmek yerine merdivende çıkarken seks yapmanız onu çıldırtır. Bir de önemli nokta. Bu kadınlar çabuk elde ettikleri bir erkekten hoşlanmıyorlar. Ona hemen teslim olmayın. Bu onu fazlasıyla tahrik ediyor.

Yay burcunun sekste en iyi partnerleri: Koç, İkizler, Yengeç

OĞLAK Oğlak erkeğinin hassas noktası sırtı ve bacaklarıdır. Buralara masaj yapılmasından hoşlanıyor. Fantezilere açıklar. Seks oyuncakları hoşlarına gidiyor. Kelepçeler, kırbaçlanmak, kadının kontrolü elinde tutması onları tahrik ediyor.

Oğlak burcu kadını, misyoner pozisyonda sevişmekten hoşlanıyor. Oral seksin uzun tutulması onları tahrik ediyor. Gizli fantezileri olan Oğlak kadınları kendisini yavaş yavaş soyan, ön oyunu uzatan erkekleri beğeniyorlar. Bir de grinin 50 tonu filmini birlikte izleyin. Sonucu sizi epeyce mutlu edecektir.

Oğlak burcunun sekste en iyi partnerleri: Boğa, Aslan, Yengeç KOVA Kova erkeği, vücuduna nazikçe temas edilmesi, okşanılması ve masaj yapılması hoşuna gidiyor. Her yeni oyun onu mest ediyor. Anal seks özellikle favorisidir. Partneri uygun görürse, grup seksten de hoşlanır.

Kova burcu kadını, ayak bileklerine yapılan masaj ve baldırlarının okşanmasından çok hoşlanıyor. Yatakta rollerin değişimi Kova kadının hoşuna gidiyor. Erkeğin altta, kadının üstteki pozisyonu bu kadını tahrik ediyor.

Kova burcunun sekste en iyi partnerleri: İkizler, Başak, Aslan