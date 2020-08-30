KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Burçlara özel renk önerileri (kıyafet vs. için)

Burçlara özel renk önerileri (kıyafet vs. için)

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Burcunuz, kişiliğiniz hakkında çok şey ifade eder. Sizi daha iyi seçimlere yönlendirebilir. Her burcun güç ve ilham aldığı bazı renkler var. Renkler ruh halini etkiler, daha iyi hissetmenizi sağlar. Peki, burcunuzla uyumlu olan renkler hangileri? Ayrıntıları bu yazıda bulabilirsiniz.

Burçlara özel renk önerileri (kıyafet vs. için)

Burca özel renklerle daha çarpıcı görünmek mümkün! Aslan ve boğalar...

İster duygusal bir balık olun, ister karizmatik bir aslan… Herkes için ideal bir renk mevcut. Siz de burcunuzla uyumlu olan renkleri yaşamınıza dahil edebilir ve gücünüze güç katabilirsiniz.

KOÇ

Tutkulu ve biraz inatçı. Macerayı ve rekabeti sever, bağımsız olmaktan zevk alır. Koç burcu için uygun renk, kırmızı. Heyecanın, tutkunun ve cesaretin sembolü olan kırmızı, bu burç için ideal.

BOĞA

Güvenilir ve yaratıcı. Doğa tutkunu olarak da öne çıkan boğalar için en uygun renk yeşil. Boğalar, yeşil rengi evlerinde veya kıyafetlerinde tercih ederek kendilerini daha canlı ve enerjik hissedebilirler.

İKİZLER

Canlı ve konuşkan kişilik özelliklerinin yanında, bazen meraklı ve düşünceli olabilir. Sarı renk, ikizlerle uyum içindedir. Sarı pozitif enerji sunduğu için ev ve ofiste bu renge ağırlık verilebilir.

YENGEÇ

Duygusal ve empatik olan yengeç, dünyayı hissederek yaşar. Yengeç için en ideal renkler, gümüş veya metalik gri. Ay tarafından yönetilen bu burç, gümüş ya da metalik gri ile ruhsal anlamda kendini daha iyi hissedebilir.

ASLAN

Karizmatik ve çekici. Bazen de sabırsız ve dobra. Aslan, turuncu renk ile baş döndürebilir. Aslanlar turuncu rengi özellikle evlerinde kullandıkları zaman, aradıkları gücü içlerinde hissedebilirler.

BAŞAK

Mükemmeliyetçi ve detaycı. Kahverengi, başak burcu ile özdeşleşmiş bir ton. Başak burcunun aşırı düşünen zihni, kahverengi ile biraz olsun rahatlayabilir. Kıyafet, aksesuar ve dekorasyonda bu renk tercih edilebilir.

TERAZİ

Güzelliğe düşkün bir burç. Teraziler, hayatlarının her alanında pembeden ilham alabilirler. Pembeyi yatak odalarında veya dekoratif parçalarda kullanabilirler.

AKREP

Genelde gizemli olmasıyla bilinir. Akrep, iyi bir gözlemci olduğundan, siyah bu burç insanları ile uyumlu. Siyah koyu bir ton olmasa da akrepler bu rengi her alanda kullanalabilirler.

YAY

Yeniliği sever. Girişken, maceracı ve yaratıcı. Mor renk, yaratıcı ve zeki insanlar için uygun. Bu nedenle yaylar mor rengini yaşam alanlarından eksik etmemeli.

OĞLAK

Hırslı ve bireyselliğe düşkün. Kömür grisi, oğlak burçlarına huzur verir. Özellikle dinlenme alanlarında veya mutfakta kömür grisi tercih edilebilir.

KOVA

İlginç kişilik özellikleriyle öne çıkar. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çaba gösterir. Kova, maviden güç alabilir. Sakinleştirici bir renk olan mavi, yatak odasında kullanılabilir.

BALIK

Sanat ve romantizm düşkünü. Hisleri yoğun olan balıklar, denizi anımsatan renklerle yüksek bir enerjiye sahip olabilirler. Bu yüzden turkuaz, mutfakta veya giyimde tercih edilebilir.

Kaynak: 1.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktıKaradeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Bu yöntemlerle sürekli toz kokan kırlentlere veda edeceksiniz! Boraks ve..Bu yöntemlerle sürekli toz kokan kırlentlere veda edeceksiniz! Boraks ve..
Tatile çıkmadan önce bunları yapmayı unutmayın! Pişman olmamak için...Tatile çıkmadan önce bunları yapmayı unutmayın! Pişman olmamak için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Olay yorum! 'Sevişmeli, öpüşmeli, çıplak...'
Olay yorum! 'Sevişmeli, öpüşmeli, çıplak...'
Lavabo altı dolaplarınızda bunları uygularsanız daha düzenli olacak! Çubukla...
Lavabo altı dolaplarınızda bunları uygularsanız daha düzenli olacak! Çubukla...
29 Ağustos 2020 Cumartesi Günlük burç yorumları! Astrolog Merve Rençber’den burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları!
29 Ağustos 2020 Cumartesi Günlük burç yorumları! Astrolog Merve Rençber’den burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları!
Plastik kaplarla yapılanlara inanamayacaksınız! Sepet, avize...
Plastik kaplarla yapılanlara inanamayacaksınız! Sepet, avize...
Burçlara özel renk önerileri (kıyafet vs. için)
Burçlara özel renk önerileri (kıyafet vs. için)
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Ünlü güzelin yüzü meğer asimetrikmiş! Bu makyaj hileleri ile...
Ünlü güzelin yüzü meğer asimetrikmiş! Bu makyaj hileleri ile...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
Makineden çıkan kıyafetler meğer bu yüzden kötü kokuyormuş! Engellemek çok kolay...
Makineden çıkan kıyafetler meğer bu yüzden kötü kokuyormuş! Engellemek çok kolay...
A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..
A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Daha sade bir yaşam sürmek isteyenler için ipuçları
Daha sade bir yaşam sürmek isteyenler için ipuçları
Saça nasıl kına yakılır
Saça nasıl kına yakılır
Gül suyunun cilt bakımında kullanımı
Gül suyunun cilt bakımında kullanımı
Lavabo altı dolaplarınızda bunları uygularsanız daha düzenli olacak! Çubukla...
Lavabo altı dolaplarınızda bunları uygularsanız daha düzenli olacak! Çubukla...
Plastik kaplarla yapılanlara inanamayacaksınız! Sepet, avize...
Plastik kaplarla yapılanlara inanamayacaksınız! Sepet, avize...
Bu yöntemlerle sürekli toz kokan kırlentlere veda edeceksiniz! Boraks ve..
Bu yöntemlerle sürekli toz kokan kırlentlere veda edeceksiniz! Boraks ve..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.