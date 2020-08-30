Burçlara özel renk önerileri (kıyafet vs. için)

Burca özel renklerle daha çarpıcı görünmek mümkün! Aslan ve boğalar...
İster duygusal bir balık olun, ister karizmatik bir aslan… Herkes için ideal bir renk mevcut. Siz de burcunuzla uyumlu olan renkleri yaşamınıza dahil edebilir ve gücünüze güç katabilirsiniz.
KOÇ
Tutkulu ve biraz inatçı. Macerayı ve rekabeti sever, bağımsız olmaktan zevk alır. Koç burcu için uygun renk, kırmızı. Heyecanın, tutkunun ve cesaretin sembolü olan kırmızı, bu burç için ideal.
BOĞA
Güvenilir ve yaratıcı. Doğa tutkunu olarak da öne çıkan boğalar için en uygun renk yeşil. Boğalar, yeşil rengi evlerinde veya kıyafetlerinde tercih ederek kendilerini daha canlı ve enerjik hissedebilirler.
İKİZLER
Canlı ve konuşkan kişilik özelliklerinin yanında, bazen meraklı ve düşünceli olabilir. Sarı renk, ikizlerle uyum içindedir. Sarı pozitif enerji sunduğu için ev ve ofiste bu renge ağırlık verilebilir.
YENGEÇ
Duygusal ve empatik olan yengeç, dünyayı hissederek yaşar. Yengeç için en ideal renkler, gümüş veya metalik gri. Ay tarafından yönetilen bu burç, gümüş ya da metalik gri ile ruhsal anlamda kendini daha iyi hissedebilir.
ASLAN
Karizmatik ve çekici. Bazen de sabırsız ve dobra. Aslan, turuncu renk ile baş döndürebilir. Aslanlar turuncu rengi özellikle evlerinde kullandıkları zaman, aradıkları gücü içlerinde hissedebilirler.
BAŞAK
Mükemmeliyetçi ve detaycı. Kahverengi, başak burcu ile özdeşleşmiş bir ton. Başak burcunun aşırı düşünen zihni, kahverengi ile biraz olsun rahatlayabilir. Kıyafet, aksesuar ve dekorasyonda bu renk tercih edilebilir.
TERAZİ
Güzelliğe düşkün bir burç. Teraziler, hayatlarının her alanında pembeden ilham alabilirler. Pembeyi yatak odalarında veya dekoratif parçalarda kullanabilirler.
AKREP
Genelde gizemli olmasıyla bilinir. Akrep, iyi bir gözlemci olduğundan, siyah bu burç insanları ile uyumlu. Siyah koyu bir ton olmasa da akrepler bu rengi her alanda kullanalabilirler.
YAY
Yeniliği sever. Girişken, maceracı ve yaratıcı. Mor renk, yaratıcı ve zeki insanlar için uygun. Bu nedenle yaylar mor rengini yaşam alanlarından eksik etmemeli.
OĞLAK
Hırslı ve bireyselliğe düşkün. Kömür grisi, oğlak burçlarına huzur verir. Özellikle dinlenme alanlarında veya mutfakta kömür grisi tercih edilebilir.
KOVA
İlginç kişilik özellikleriyle öne çıkar. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çaba gösterir. Kova, maviden güç alabilir. Sakinleştirici bir renk olan mavi, yatak odasında kullanılabilir.
BALIK
Sanat ve romantizm düşkünü. Hisleri yoğun olan balıklar, denizi anımsatan renklerle yüksek bir enerjiye sahip olabilirler. Bu yüzden turkuaz, mutfakta veya giyimde tercih edilebilir.
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