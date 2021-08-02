Burcu Biricik: Balık hafızalı olup 2 gün sonra...

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberleri yürekleri dağlıyor. Yangınların kontrol altına alınamaması herkesi korkutuyor.

Ünlü isimler de yangınlarla ilgili paylaşımlarıyla gündem oluyor. Son olarak Burcu Biricik sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Biricik paylaşımında "Kendime bir söz: Yanan ormanlık alanlarımıza yapılacak herhangi bir otele işletmeye adımımı atmayacağım. Bundan öncekilere de atmadığım gibi. İçindeki bu yangını unutma ciğerinin nasıl yandığını unutma. Balık hafızalı olup 2 gün sonra o otelleri paraya boğma!" dedi.





