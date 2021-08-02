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Burcu Biricik: Balık hafızalı olup 2 gün sonra...

02.08.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik Türkiye'de devam eden yangınlarla ilgili yaptığı paylaşımla gündemde. Biricik sosyal medya hesabından takipçilerine "İçindeki bu yangını unutma" çağrısında bulundu.

Burcu Biricik: Balık hafızalı olup 2 gün sonra...

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberleri yürekleri dağlıyor. Yangınların kontrol altına alınamaması herkesi korkutuyor.

Ünlü isimler de yangınlarla ilgili paylaşımlarıyla gündem oluyor. Son olarak Burcu Biricik sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

Biricik paylaşımında "Kendime bir söz: Yanan ormanlık alanlarımıza yapılacak herhangi bir otele işletmeye adımımı atmayacağım. Bundan öncekilere de atmadığım gibi. İçindeki bu yangını unutma ciğerinin nasıl yandığını unutma. Balık hafızalı olup 2 gün sonra o otelleri paraya boğma!" dedi.

Ekran Alıntısı

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Burcu Biricik
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal olsun sana güzel kız

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