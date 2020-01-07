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  4. Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu Vietnam tatili!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu Vietnam tatili!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 01:40 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin'le Vietnam'da tatil yapıyor. Tatil fotoğraflarını paylaşan ünlü çift, Vietnam'ın dünyaca ünlü Hang en cave mağarasında, zehirli bitki ve böceklere aldırmadan çadır kurup kamp yaptı.

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu Vietnam tatili!

Barış Arduç'la başrolü paylaştığı Kuzgun dizisinin bitmesinin ardından dinlenmeye çekilen oyuncu Burcu Biricik eşi Emre Yetkin'le Asya tatiline çıktı.

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İki haftadır Vietnam'ı gezen çift, gezilerinden ilginç kareleri de Instagram'dan paylaştı.

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Genç çift, dünyaca ünlü bir Hang en cave mağarasında zehirli bitki ve böceklere aldırmadan kamp yaptı.

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Çift, mağara deneyimi yaşamak için de hayatlarında ilk kez yataklı trenle yolculuk etti.
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Burcu Biricik son paylaşımında, "Hang En mağarası dünyanın 3. büyük mağarası olarak geçiyormuş. Mağaraya gidebilmek için kilometrelerce orman ve nehir yolu geçtik. Gördüğüm en iyi manzaralardı, yaşadığım en enteresan deneyimlerden biriydi. Yok hatta en enteresanı. Zorlu bir iki gündü özellikle bugün ölmüş vaziyette dönüyorum. Ama değerdi. Evet üstümüzden sülük de topladık zehirli yapraklardan kaçarak yürüdük, dağa tırmanırken perişan da oldu" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Yetkin vietnam Burcu Biricik

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