Burcu Biricik lodosta motokuryeleri unutmadı

İstanbul'da lodos etkili oluyor. İstanbul Valiliği, lodos nedeniyle kentte 4 kişinin öldüğünü, 3'ü ağır 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Lodos ve fırtına sebebiyle motokuryelerden zor anlar yaşayabiliyorlar. Bu konuya dair bir paylaşım yapan Burcu Biricik sosyal medyada gündem oldu.

Başarılı oyuncu paylaşımında "Böyle havalarda dışarıdan sipariş vermeyelim emi canım arkadaşlarım. Motokuryelerin hayatını tehlikeye atmayalım" dedi.

Burcu Biricik'in paylaşımı dolaşıma girerken bazı kuryeler de yaşadıkları zor durumlarla ilgili ünlü oyuncuya mesajlar attı.

