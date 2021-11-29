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Burcu Biricik lodosta motokuryeleri unutmadı

29.11.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lodos İstanbul'u etkisi altına aldı, evlerin çatıları uçtu. Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Burcu Biricik bu kötü havada zor durum yaşayabilen motokuryeleri unutmadı.

Burcu Biricik lodosta motokuryeleri unutmadı

İstanbul'da lodos etkili oluyor. İstanbul Valiliği, lodos nedeniyle kentte 4 kişinin öldüğünü, 3'ü ağır 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Lodos ve fırtına sebebiyle motokuryelerden zor anlar yaşayabiliyorlar. Bu konuya dair bir paylaşım yapan Burcu Biricik sosyal medyada gündem oldu.

Başarılı oyuncu paylaşımında "Böyle havalarda dışarıdan sipariş vermeyelim emi canım arkadaşlarım. Motokuryelerin hayatını tehlikeye atmayalım" dedi.

Ekran Alıntısı

Burcu Biricik'in paylaşımı dolaşıma girerken bazı kuryeler de yaşadıkları zor durumlarla ilgili ünlü oyuncuya mesajlar attı.

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