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Burcu Biricik'ten beklenmedik itiraf! 'Çok küfür ediyordum'

14.11.2020 16:43 | Son Güncelleme:
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Burcu Biricik'ten beklenmedik itiraf! 'Çok küfür ediyordum'

Kendisi ve hayatına dair özel açıklamalar yapan oyuncu, “Çok küfür ediyordum. Makyöz arkadaşımın kuzeni uyardı, artık kendimi tutuyorum” dedi.

Oyuncu Burcu Biricik, YouTube'daki, "Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler" programına konuk oldu.

İlginç açıklamalar yapan güzel oyuncu, şöhreti kullanmayı bilmediğini, tanınmadığını ve süklüm püklüm giyindiğini söyledi.

Biricik, “Geçenlerde bir lokantayı aradım, ‘Yer yok’ dediler. Emre bana, ‘Adını söylesene’ diye kızdı.” dedi.

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“YALNIZLIKTAN SIKILIYORUM”

“Sette karavanımın özel olduğunu düşünen arkadaşlarım yanıma gelmiyor.” diyen oyuncu, şöyle devam etti:

“Yalnızlıktan sıkılıyorum. Kapıyı açıp ‘Gelin size kahve yapayım’ diye misafir topluyorum.”

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“ÇOK KÜFÜR EDİYORDUM”

Çekim öncesi küfürlü konuşmalar yaptığını itiraf eden Biricik, “Çok küfür ediyordum. Makyöz arkadaşımın kuzeni uyardı, artık kendimi tutuyorum.” diye konuştu.

Ergenlik döneminde erkek gibi göründüğünü belirten Biricik, “Ergenlik yıllarımda odamdaki Beyonce posterinin suratına sivilce çizmiş, saçlarını karalamıştım. Sonra da ağlayarak kendi saçlarımı kesmiştim. O dönem erkek gibiydim.” İfadelerini kullandı.

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“AÇ KALIRSAM ÇILDIRIRIM”

Güzel oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle:

“Üniversitede okurken, sırf kopya çekebilmek için kendime arkadaş edindim.

İlişkide ben ayrılamayan tarafım. Mutlaka bir bahane bulurum.

Lisedeki ünlü aşkım; Gökhan Özen’di.

Mideme çok düşkünüm. Arkadaşsız kalırsam çıldırmam ama aç kalırsam çıldırırım. Bir lokantayı soyabilirim. İyi bir şefin kendisini de çalabilirim.”


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