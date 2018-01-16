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Burcu Biricik'in 8. Gün dizisindeki partneri belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ | 16.01.2018 23:43 | Son Güncelleme 6 saat önce

Burcu Biricik'in yeni dizisi '8. Gün'deki partneri belli oldu. Biricik'e Buğra Gülsoy eşlik edecek.

Burcu Biricik'in 8. Gün dizisindeki partneri belli oldu

Ay Yapım'ın atv için hazırladığı '8. Gün' dizisinin çekimleri önümüzdeki günlerde başlıyor.

Çağrı Lostuvalı'nın yönetmenliğini yapacağı dizinin senaryosunu Toprak Karaoğlu, Volkan Sümbül ve Deniz Madanoğlu’yla beraber kaleme alıyor. Projenin ilk belli olan oyuncusu Burcu Biricik'e başrolde eşlik edecek erkek oyuncu da sonunda belli oldu.

Buğra Gülsoy

Buğra Gülsoy, '8. Gün'de 'Bahar' rolüne hayat verecek olan Burcu Biricik'in hayatına travmatik olaylar sonrası girecek olan 'Ozan' rolünü canlandıracak. Dizide Bahar'ın annesini Ayça Bingöl, babasını ise Musa Uzunlar oynayacak. Sermet Yeşil ve Pınar Göktaş'ın da kadrosunda olduğu dizi, ekranda yeni bir aksiyon rüzgârı estirecek. (Medyatava)

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Burcu Biricik 8. Gün

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