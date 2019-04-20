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Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

Milli rallici Burcu Çetinkaya Bucak, 6 yıl önce aldığı bir kararla tesettüre girmişti. Bucak, Instagram hesabı üzerinden saçları açık at binerken bir videosunu yayınlayıp, başörtüsünü çıkardığını takipçileriyle paylaşmıştı.

Çetinkaya, "Başörtüsüyle devam edebilmeyi çok isterdim ama gücüm yetmedi" demişti. Bugün HaberTürk TV'de Oylum Talu'nun sorularını yanıtlayan Burcu Çetinkaya, evliliği ve neden başörtüsünü çıkardığını anlattı.

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Burcu Çetinkaya Bucak, Habertürk Tv'ye konuk oldu. 'Burası Haftasonu' programında Oylum Talu'nun sorularını yanıtladı.
İşte Burcu Çetinkaya Bucak'ın açıklamaları:
* Hayatım yarışmaya başladığım yıllarda değişti.
* Ben Şanlıurfa'ya bekarken taşındım. Eşimle orada tanıştım. Harran Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyordum.
* Eşim toprağına son derece bağlı. Hiçbir zaman doğduğu topraklardan ve ailesinden kopmamış.
* Eşim kolejde okumuş, Gazi üniversitesi'nden mezun olmuş. Eşim ailesine ve aşiretine bağlı biri. 40-50 bin kişilik bir ailesi var.
* Eşimle, gazeteci bir arkadaşım aracılığıyla tanıştık. Onun karakterinden çok etkilendim. Şanlıurfa'da uzun süre kalmayı düşünmüyordum.

BAŞÖRTÜSÜNÜ NEDEN ÇIKARDI?

BAŞÖRTÜSÜNÜ NEDEN ÇIKARDI?
* Bu konu kişi ile Allah arasında olmalı. Altı sene önce de böyle düşünüyordum. Bir süre konuşmak istemedim. Kendilerince yorumlar yapıldı, yanlış yanlış yorumlar yaptılar. Bu benim yolculuğum. Başörtüsüyle devam edebilmeyi çok isterdim ama gücüm yetmedi. Başörtüsüne saygısızlık yapmam istemem. Ben bu kararı bir sene düşündüm.
* Eşimin annesi dışında ailesinde kapalı birisi yok. Eşim dolayısıyla kapanmadım.
* En huzurlu özgürlük hakikat.
* Bu dünyaya dair en çok sevdiğim eşimdir. En ön sırada eşim vardır. Çocuğumdan önce o vardı.
* 6 sene önce de aynıydım, şimdi de aynıyım. Her şeyi başörtüsü odaklı düşünmemeli.
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Burcu Çetinkaya başörtüsü Habertürk bucak aşireti milli rallici

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Üstü açık arabayla ralli yaptın da, rüzgara mı kapıldı başörtün?
Gücüm yetmedi demek bahanelere sığınmak demek.. bir yola giriyorsanız sonuna kadar devam ettirmeniz gerekiyor..
başörtüsü nü açılıp kapanmayı oyun zannediyorsunuz..
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