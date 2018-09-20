Burcu, düğünden dönerken kazada öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Burcu Dincil (33) hayatını kaybetti. Dincil'in bir arkadaşının düğününden çıkıp eve dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Aydın- İzmir karayolu Kardeşköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İncirliova yönüne giden Mehmet T. (40) yönetimindeki 09 AAY 48 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Burcu Dincil'e çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Eekiplerin yaptığı kontrolde Dincil'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bir arkadaşının düğününden evine dönerken otomobilin çarptığı öğrenilen Burcu Dincil'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Sürücü Mehmet T. ise gözaltına alındı.
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