Burcu Esmersoy, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Berk Suyabatmaz ile evliliğini sonlandırmış, eski eş Suyabatmaz'ın boşanmanın ardından Berrak Tüzünataç ile beraber olduğu ortaya çıkmıştı. Anlaşarak boşandıklarını her defasında dile getiren Burcu Esmersoy'da bu durumu hiç yadırgamamıştı.

Burcu Esmersoy abarttı! 'Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın düğününe giderim'

Hatta Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın çıktıkları aşk tatillerinden bir pozunu beğenmiş, bu hamlesiyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Birçok kişiden tepki alan Esmersoy, ''İkisi de keyifli bir anını paylaşmış ve bende gördüm beğendim. Beğenmeden geçmek çok saçma olurdu. Takip ettiğim insanları beğenmeye özen gösteriyorum. Bence çok güzel gözüküyorlar'' dedi.

Burcu Esmersoy fotoğraf beğenmenin de ötesine geçiren yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Esmersoy muhabirlerin “Düğünlerine davet edilseniz gider misin?” sorusuna “Davet ederler ise giderim tabi ki, düğün olsun ben giderim. Neden gitmeyeyim?” dedi.

Öte yandan ilk olarak İstanbul'da bir mekanda baş başa otururken yakalanan çiftin ardından bir başka mekanda aşka geldiği Suyabatmaz'ın Tüzünataç'ı öpmelere doyamadığı konuşulmuştu.

Aşk iddiaları hakkında yorum yapmaktan kaçınan Tüzünataç, geçtiğimiz hafta ''10 Ocak’ta sinema filmim ‘Biz Böyleyiz’ vizyona girecek. Ajansım film, gösterime girinceye kadar özel hayatımla gündeme gelmemi istemiyor. O tarihten sonra zaten el ele sokağa çıkacağız'' demişti.

İlk beraber sosyal medya paylaşımını ise yine Berrak Tüzünataç yapmıştı. Yılbaşı için Atina'ya tatile giden ikiliden Tüzünataç, Instagram'ın hikaye bölümünden Berk Suyabatmaz ile uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.