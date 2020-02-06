MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Esmersoy abarttı! 'Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın düğününe giderim'

Burcu Esmersoy abarttı! 'Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın düğününe giderim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 10:52 | Son Güncelleme

Son olarak eski eşi Berk Suyabatmaz'ın yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç ile olan fotoğrafnı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutan Burcu Esmersoy, durumu iyice abarttı. Esmersoy, davet ederlerse düğünlerine gidebileceklerini söyledi.

Burcu Esmersoy, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Berk Suyabatmaz ile evliliğini sonlandırmış, eski eş Suyabatmaz'ın boşanmanın ardından Berrak Tüzünataç ile beraber olduğu ortaya çıkmıştı. Anlaşarak boşandıklarını her defasında dile getiren Burcu Esmersoy'da bu durumu hiç yadırgamamıştı.

Burcu Esmersoy abarttı! 'Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın düğününe giderim'

Hatta Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın çıktıkları aşk tatillerinden bir pozunu beğenmiş, bu hamlesiyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline gelmişti.
Birçok kişiden tepki alan Esmersoy, ''İkisi de keyifli bir anını paylaşmış ve bende gördüm beğendim. Beğenmeden geçmek çok saçma olurdu. Takip ettiğim insanları beğenmeye özen gösteriyorum. Bence çok güzel gözüküyorlar'' dedi.
Burcu Esmersoy fotoğraf beğenmenin de ötesine geçiren yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Esmersoy muhabirlerin “Düğünlerine davet edilseniz gider misin?” sorusuna “Davet ederler ise giderim tabi ki, düğün olsun ben giderim. Neden gitmeyeyim?” dedi.
Öte yandan ilk olarak İstanbul'da bir mekanda baş başa otururken yakalanan çiftin ardından bir başka mekanda aşka geldiği Suyabatmaz'ın Tüzünataç'ı öpmelere doyamadığı konuşulmuştu.
Aşk iddiaları hakkında yorum yapmaktan kaçınan Tüzünataç, geçtiğimiz hafta ''10 Ocak’ta sinema filmim ‘Biz Böyleyiz’ vizyona girecek. Ajansım film, gösterime girinceye kadar özel hayatımla gündeme gelmemi istemiyor. O tarihten sonra zaten el ele sokağa çıkacağız'' demişti.
İlk beraber sosyal medya paylaşımını ise yine Berrak Tüzünataç yapmıştı. Yılbaşı için Atina'ya tatile giden ikiliden Tüzünataç, Instagram'ın hikaye bölümünden Berk Suyabatmaz ile uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Burcu Esmersoy ise eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın çıktığı bu tatilden paylaştığı aşk pozunu beğenmişti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz, berrak tüzünataç,

En Çok Okunan Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

Kule ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı

Kule ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı

Azil sürecinde sona gelindi! İşte tarihi sonuç

Azil sürecinde sona gelindi! İşte tarihi sonuç

Güzel oyuncu Survivor'a gidiyor!

Güzel oyuncu Survivor'a gidiyor!

Uçağın pistten çıkıp düştüğü an! Dehşet anları kamerada

Uçağın pistten çıkıp düştüğü an! Dehşet anları kamerada

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
52 yaşındaki Julia Roberts'ın aşk dövmesi

52 yaşındaki Julia Roberts'ın aşk dövmesi

Hazar Ergüçlü'den özel fotoğrafları sızdırılan Aslı Bekiroğlu'na destek

Özel fotoğrafları sızdırılan ünlü oyuncu hakkında konuştu

Candan Erçetin'den sevgilisine şaşırtan hediye

Candan Erçetin'den sevgilisine şaşırtan hediye

Hakan Ural'dan Seda Akgül'e sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

Çağatay Ulusoy: Duygu ile her şey gayet iyi!

Aşk hayatına dair konuştu!

Gamze Özçelik’ten o iddiaya yanıt

Gamze Özçelik’ten o iddiaya yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.