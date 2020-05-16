Burcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok

Son dönemde TikTok videolarıyla adından söz ettiren Esmersoy, iş ve özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Tek yaşayan bir kadın olarak...

“Sosyal medyanın farkındayım ve elimden geldiğince uyum sağlamaya çalışıyorum" diyen Esmersoy, "Şanslıyım ki böyle bir mesleğe sahibim. Görsel alanlarda çalıştığım için sosyal medya üzerinden de devam edebileceğimi düşünüyorum. Televizyon camiasında her alanda çalıştım ve farklı görevler de yapabiliyorum. İlla kamera önünde olmama gerek yok. Montajlayan ya da yaratıcı tarafta olma şansım da var. Yeni teknolojileri öğreniyorum ve dersime çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kimi zaman canını yakmak için kasıtlı sorular sorulduğunu ancak hayatında utanacak hiç ir şey yapmadığını anlatan sunucu, "Bizim sektörde şöyle şeyler var, bizim canımız yakmak için bazen geçmişle ilgili utanacağımız şeyler bulup, tekrar tekrar yayınlamayı seven yayın organları var. Bu çabalar canımı sıkıyor, gerek yok. Benim bu hayatta utanacak bir şeyim yok." dedi.

Esmersoy ayrıca, "Hep çok çalıştım, geldiğim yere kendi çabamla geldim. Hak ettiğim yerdeyim, hak ettiğim hayatı yaşıyorum. Güçlendim, aslında bizim işte derimiz kalınlaşıyor ya çok da kalın derim yok ama benim de üzüldüğüm, eve kapandığım, depresyon yaşadığım zamanlar oluyor" itirafında bulundu.

Tek yaşayan bir kadın olarak evde heyecan yaşamak için korku filmi seyretmeyi sevdiğini anlatan sunucu, sözlerine şöyle devam etti: