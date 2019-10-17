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Burcu Esmersoy: Çok güçlü ve mutluyum

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 14:57 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay bir yıl evli kaldığı Berk Suyabatmaz ile boşanan Burcu Esmersoy, kendisini "Çok iyi, güçlü ve mutlu" olarak tanımladı.

Burcu Esmersoy: Çok güçlü ve mutluyum

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile iş adamı Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz yıl ABD'nin New York Başkonsolosluğu’nda hayatlarını birleştirmişti. Çift, geçtiğimiz ay anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı.

Ünlü sunucu, Alem Dergisi'nin bu haftaki konuğu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Esmersoy, kendisini, "Çok iyi, güçlü ve mutlu" olarak tanımladı.

Anne ve babalara tavsiyelerde bulunan Esmersoy, "Çocuktur anlamaz, görmez' diye düşünmek dünyanın en büyük aptallığı. Çünkü çocuklar her şeyi görüyor, hissediyor ve anlıyor" ifadelerini kullandı.

Suyabatmaz, Burcu Esmersoy ile boşanmasının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

Tatsızlıklar başlayınca yürümüyor. Onun dışında ne aldatma, ne başka bir şey söz konusu değil. Çok medeni bir şekilde ayrıldık. Her zaman yanında olurum, o da benim yanımda olur ama evlilik zor iş.

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