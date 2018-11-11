MAGAZİN

Burcu Esmersoy da bornozlu fotoğrafını paylaştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.11.2018 22:06 | Son Güncelleme

Ünlü isimler arasında hızla yayılan bornozlu fotoğraf akımına güzel sunucu Burcu Esmersoy da uydu.

Youtube’ta açtığı kanalla da ciddi takipçi sayısına ulaşan Esmersoy Instagram’dan yaptığı paylaşım ile hayranlarını şaşırttı. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy’un bornozlu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bornozlu ünlüler

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BURCU ESMERSOY

BURCU ESMERSOY
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy evinin salonunda çekildiği bornozlu fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı.
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CANSU TAŞKIN

CANSU TAŞKIN
Instagram fenomeni Cansu Taşkın da bornozlu fotoğrafını paylaştı. Göğüs dekoltesini kelebekle kapatan Taşkın 'Bornoz modası varmış' notunu yazdı.
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İREM SAK

İREM SAK
Ünlü oyuncu İrem Sak, bornozlu fotoğrafını 'Maskarayı koklayan kadın' notuyla paylaştı.
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Özge Ulusoy bu fotoğrafı: "Sabah modum" notuyla paylaştı.
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ALEYNA TİLKİ

ALEYNA TİLKİ
Aleyna Tilki sosyal medya hesabından bornozla dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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BÜLENT ERSOY

BÜLENT ERSOY
Bülent Ersoy bornozlu halini, "bıcı bıcı yaptım" diyerek videoya almıştı. Sefa Doğanay da Bület Ersoy'un taklidini yaptığı videoyu sosyal medya hesabı üzerinden, "Hala etkisinden çıkamadım? Bir diva parodisi de benden gelsin" sözleriyle paylaşmıştı.
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GÖKSEL

GÖKSEL
Göksel de, "Elimde olsa yırtardım gölgeni resmine vurmuş bir pazar günü... Ne güzel söylemiş şair" notuyla paylaştı.
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MİNE TUGAY

MİNE TUGAY
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ÖZGE ULUSOY

ÖZGE ULUSOY
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HÜLYA AVŞAR

HÜLYA AVŞAR
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ŞEYMA SUBAŞI

ŞEYMA SUBAŞI
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BAHAR CANDAN

BAHAR CANDAN
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SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA
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