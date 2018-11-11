Burcu Esmersoy da bornozlu fotoğrafını paylaştı!

Youtube’ta açtığı kanalla da ciddi takipçi sayısına ulaşan Esmersoy Instagram’dan yaptığı paylaşım ile hayranlarını şaşırttı. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy’un bornozlu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bornozlu ünlüler

1 / 13 BURCU ESMERSOY Ünlü sunucu Burcu Esmersoy evinin salonunda çekildiği bornozlu fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı.

2 / 13 CANSU TAŞKIN Instagram fenomeni Cansu Taşkın da bornozlu fotoğrafını paylaştı. Göğüs dekoltesini kelebekle kapatan Taşkın 'Bornoz modası varmış' notunu yazdı.

3 / 13 İREM SAK Ünlü oyuncu İrem Sak, bornozlu fotoğrafını 'Maskarayı koklayan kadın' notuyla paylaştı.

4 / 13 Özge Ulusoy bu fotoğrafı: "Sabah modum" notuyla paylaştı.

5 / 13 ALEYNA TİLKİ Aleyna Tilki sosyal medya hesabından bornozla dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

6 / 13 BÜLENT ERSOY Bülent Ersoy bornozlu halini, "bıcı bıcı yaptım" diyerek videoya almıştı. Sefa Doğanay da Bület Ersoy'un taklidini yaptığı videoyu sosyal medya hesabı üzerinden, "Hala etkisinden çıkamadım? Bir diva parodisi de benden gelsin" sözleriyle paylaşmıştı.

7 / 13 GÖKSEL Göksel de, "Elimde olsa yırtardım gölgeni resmine vurmuş bir pazar günü... Ne güzel söylemiş şair" notuyla paylaştı.

8 / 13 MİNE TUGAY

9 / 13 ÖZGE ULUSOY

10 / 13 HÜLYA AVŞAR

11 / 13 ŞEYMA SUBAŞI

12 / 13 BAHAR CANDAN