MAGAZİN

Burcu Esmersoy'dan hamilelik açıklaması!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.04.2019 20:46 | Son Güncelleme

Sunucu Burcu Esmersoy takipçilerinden gelen ve hamile olduğu yönündeki yorumlara sosyal medya hesabından paylaştığı video ile cevap verdi.

Geride bıraktığımız yılın mayıs ayında Berk Suyabatmaz ile evlenen sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmiş ve yanaklarının kilolu göründüğü bir kare üzerinden hamile olduğu şeklinde yorumlar gelmişti. Esmersoy bu konuyla ilgili sessizliğini sosyal medya hesabından paylaştığı kısa bir video ile bozdu. Takipçilerinden gelen sorulara 'hamile değil' şeklinde açıklamada bulunan Esmersoy, videonun altına yazdığı 'Ve keşke' notuyla anneliğe sıcak baktığını da gösterdi.

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Burcu Esmersoy Burcu Esmersoy hamile

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