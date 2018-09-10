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Burcu Esmersoy'dan League of Legends severleri heyecanlandıran paylaşım!

ESPOR HABERLERİ  | 10.09.2018 11:00 | Son Güncelleme

Burcu Esmersoy twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile 16 Eylül’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek olan TBF'ye göz kırptı.

Burcu Esmersoy'dan League of Legends severleri heyecanlandıran paylaşım!

Burcu Esmersoy twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile 16 Eylül’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek olan TBF'ye göz kırptı. Burcu Esmersoy'un daha önce Şampiyonluk Ligi'nin 2015'teki finalininde de sahnede yer alması bu ihtimali güçlendiriyor. Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda Ferman Akgül ve Fatma Turgut’un TBF 2018'e özel olarak seslendirdiği “Efsaneyiz” şarkısını paylaşan Esmersoy 2015 senesinde kendisinin de yer aldığı 2015’teki Türkiye Büyük Finali’ni de boş geçmedi. Büyük bir heyecanla beklenen Türkiye Büyük Finali'nde Burcu Esmersoy'un yer alıp alamaycağı önümüzdeki günlerde belli olacak.


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Anahtar Kelimeler:
eSpor burcu esmersoy League of Legends LoL

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