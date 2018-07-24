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Burcu Esmersoy 'Hamile değilim ama istiyorum'

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.07.2018 02:25 | Son Güncelleme

Burcu Esmersoy, hamile olduğu iddialarına cevap verdi. Esmersoy, “Hamile değilim ama en kısa zamanda hamile kalmak istiyorum” dedi.

Burcu Esmersoy 'Hamile değilim ama istiyorum'

Burcu Esmersoy, M1 Adana Alışveriş Merkezi’nde hayranlarıyla buluştu. Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte sunucu, sorulara samimi cevaplar verdi. Berk Suyabatmaz’la geçtiğimiz mayıs ayında New York Türk Başkonsolosluğu’nda evlenen Esmersoy, hamile olduğu iddialarını yalanlayarak, “Hamile değilim ama en kısa zamanda hamile kalmak istiyorum” dedi.

“Eşiniz çapkın mı?” sorusuna ise sunucu, “Beni gördükten sonra sizce çapkınlık yapabilir mi?” diyerek, iddialı bir cevap verdi.

Evde yemekleri eşinin yaptığını söyleyen Burcu Esmersoy, “Mutfak işi bana göre değil. Yemekleri eşim yapar. Domatesli pilav, patlıcan ve balıkta çok iyi. Herkesle yarıştırabilirim. Evde mutfak ona ait. Ben temizlik yapmayı seviyorum. Bütün gün elimde deterjanlarla bir yerleri temizleyebilirim. Yeni çıkan bütün temizlik ürünlerini alırım. Evimin çamaşır suyu kokması çok hoşuma gidiyor” diye konuştu. Ekrana spor spikerliğiyle başlayan sunucu, ilk işini yeniden yapmak istediğini de belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy Berk Suyabatmaz

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