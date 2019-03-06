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Burcu Esmersoy ile Dünya Avucunuzda Fox TV'de ne zaman başlıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2019 02:09 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, seyahat programıyla ekranlara geri dönüyor. Burcu Esmersoy’un sunumuyla “Dünya Avucunuzda” programı, 9 Mart Cumartesi saat 12.15’te ilk bölümüyle FOX izleyicisiyle buluşacak.

Vodafone Red’in katkılarıyla yayınlanacak seyahat programında alışılagelmiş ve popüler yurt dışı gezi rotaları yerine, dünyanın çok özel ve saklı yerleri konu alınacak. Programda yıl boyunca National Geographic Traveler Dergisi’nin desteğiyle belirlenen ilgi çekici seyahat rotalarının gizli kalmış noktalarına doğru keşfe çıkılacak ve bu rotalarda yaşayanların yerel deneyimleri izleyiciyle paylaşılacak. İzleyicilerin bu bölgelere özel lezzetlerin nerelerde tadılabileceğini öğreneceği, şehirlere dair tarihsel ve kültürel bilgiler edinebileceği programda, herkesin tatilini daha keyifli hale getirecek çok özel tüyolar verilecek.

İzleyiciyle buluşmaya hazırlanan programın ilk fragmanı yayına girdi. Fragmanda Esmersoy’un, programın ilk durağı olan, limanı, kanalları, tarihi binaları ve hareketli caddeleriyle ünlü Kopenhag’daki maceralarına göz atmak mümkün.

BURCU ESMERSOY DÜNYAYI GEZDİRECEK!
Instagram fenomeni Sezgin Yılmaz’ın ve National Geographic Traveler Dergisi editörlerinin Burcu Esmersoy’a eşlik edeceği programda 6 farklı ülke ziyaret edilecek. Bu rotaları seyahatseverler FOX ile Vodafone Red sosyal medya hesaplarından takip edebilecek, eş zamanlı olarak da National Geographic hesaplarından hem ekibin, hem de dünyanın masalsı güzellikte daha fazla rotasına erişebilecek.

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Burcu Esmersoy dünya avucunuzda fox tv

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