Burcu Esmersoy sezonu açtı!

Burcu Esmersoy, tatilde denizin keyfini çıkarırken görüntülendi.

Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy eşi Berk Suyabatmaz'la birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Yalıçiftlik’teki bir otelde tatil yapan çiftten Esmersoy önceki gün tek başına denize girerken görüntülendi.

Esmersoy, plajdaki hayranlarının fotoğraf isteğini de geri çevirmeyip onlarla poz verdi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir AVM'de görüntülenen Burcu Esmersoy iş yoğunluğundan dolayı tatil yapamadığını söyleyerek tatili özlediğini ifade etmişti. (gecce.com)

Burcu Esmersoy kimdir? Tam adı Kamile Burcu Esmersoy olan Burcu Esmersoy, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Çerkes kökenli olan Esmersoy'un ailesi boşandığı için ablası ile birlikte babaannesi tarafından büyütülmüştür. Beşiktaş Lisesi‘ni bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi‘ne giren Esmersoy, bu okulda Turizm İşletmeciliği okudu ve bu bölümden mezun olmasının ardından New York Üniversitesi‘nden Hospitality, Tourism and Sports Management eğitimi aldı.

1997’de katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında 4. oldu. Ardından 1997 yılında, Miss İnternational yarışmasına katılan Esmersoy, ülkemizi bu yarışmada Japonya‘da temsil etmiş ve de Dostluk Güzeli ünvanını kazanmıştı. Medya dünyasına Hıncal Uluç’un sekreteri olarak girdi. Birkaç klip oyunculuğu yaptı. Daha sonra; Bir süre Kanal D’de çocuk programları sunan ve de Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu’ndan dereceyle mezun olan Esmersoy, 2000 yılında CNN Türk’ün spor departmanına girdi ve de 2005 yılına kadar burada dış haber editörü, spor spikeri ve muhabir olarak görev yaptı.

2006 yılında ise NTV’nin başarılı spor programı Spor Servisi‘nin sunuculuğunu yapmaya başlayan Esmersoy, Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. İngilizce ve İtalyanca dillerini bilen Burcu Esmersoy, Ferrari’nin Reklam Pazarlama ve Sponsorluk Müdürü Massimo Cusimano ile 2005’te Paris‘teki Türk Konsolosluğu’nda evlendi. 28 Şubat 2006 tarihinde de İtalya’da bir kilise nikahı yaptı. 2008 yılında boşandı.

2010 yılında Mahsun Kırmızıgül’ün yapımcısı olduğu “Romantik Komedi” filminde Konuk oyuncu olarak yer aldı. 30 Ekim 2010 tarihinde yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı‘nın yapımcılığını üstlendiği “Yok Böyle Dans” yarışmasında yarışmacı olarak bulundu. Azra Akın‘ın İlk sezonun kazananı olduğu yarışmada; Azra Akın, Bedük, Bora Kozanoğlu, Burcu Esmersoy, Burcu Güneş, Defne Joy Foster, Derya Büyükuncu, Eda Taşpınar, Güneri Civaoğlu, Metin Arolat, Nilgün Belgün, Pascal Nouma, Ragga Oktay, Sibel Arna gibi ünlüler yarıştı, jüri koltuğunda ise Lilia Bennett, Saba Tümer, Sait Sökmen ve Tan Sağtürk bulunmuştur.