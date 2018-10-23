Burcu Esmersoy tüp bebek tedavisine başladı

Son yıllarda çocuk istediğini sık sık dile getiren 42 yaşındaki Burcu Esmersoy’un tüp bebek tedavisine başladığı iddia edildi.

Milliyet'in haberine göre; beş ay önce iş insanı Berk Suyabatmaz’la New York’ta evlenen sunucu, Göktürk’teki yeni evine taşındıktan sonra doktorunun kapısını çaldı. Sadece yakın çevresiyle durumu paylaşan Esmersoy’un hamilelikten sonra haberi arkadaşlarına vereceği öğrenildi.

Yaklaşık üç aydır ev arayışına giren sunucu, YouTube kanalında da taşınma sürecini paylaştı. Esmersoy, “Eşimle 37 tane ev baktık ama beğenmedik. Tam vazgeçtiğimiz anda emlakçı, ‘Yarın ilana çıkacak ev var’ dedi. İlk gördüğümde aşık oldum. Göktürk bölgesine taşınmak isterseniz, bizden fikir alabilirsiniz. Mahallelere hakimiz” açıklamasını yaptı.



