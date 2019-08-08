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Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz boşanıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 09:13 | Son Güncelleme

Magazin dünyasından bir boşanma haberi daha geldi. 2018 yılının mayıs ayında evlenen Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz boşanıyor.

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz boşanıyor!

Burcu Esmersoy, 2018 yılında New York Türk Başkonsolosluğu'nda evlendiği iş insanı Berk Suyabatmaz ile boşanıyor.

2018 yılında sade bir törenle dünyaevine giren çift boşanma protokolünü imzaladı.

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Esmersoy'un yakın çevresine “Bu konu hakkında şu anda kimseye bir açıklama yapmayacağım ama evet ilişkimiz artık yürümüyor en kısa zamanda boşanacağız” dediği öğrenildi.

Esmersoy, muhabirlerin 'Boşanacağınız kesinleşmiş neden bitti ilişkiniz?' sorusuna, 'Cevap vermek istemiyorum' dedi. İkilinin 2 Eylül'de boşanacağı iddia edildi. (Habertürk)

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