Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz boşanıyor!

Burcu Esmersoy, 2018 yılında New York Türk Başkonsolosluğu'nda evlendiği iş insanı Berk Suyabatmaz ile boşanıyor.

2018 yılında sade bir törenle dünyaevine giren çift boşanma protokolünü imzaladı.

Esmersoy'un yakın çevresine “Bu konu hakkında şu anda kimseye bir açıklama yapmayacağım ama evet ilişkimiz artık yürümüyor en kısa zamanda boşanacağız” dediği öğrenildi.

Esmersoy, muhabirlerin 'Boşanacağınız kesinleşmiş neden bitti ilişkiniz?' sorusuna, 'Cevap vermek istemiyorum' dedi. İkilinin 2 Eylül'de boşanacağı iddia edildi. (Habertürk)

