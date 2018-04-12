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Burcu Esmersoy ve sevgilisi Berk Suyabatmaz nişanlandı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2018 09:06 | Son Güncelleme

Berk Suyabatmaz, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burcu Esmersoy'u ailesinden istedi, çift nişan yüzüklerini taktı.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Berk Suyabatmaz ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift nişan yüzüklerini taktı

Burcu Esmersoy'un mutlu günü

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Burcu Esmersoy’un Boğaz’daki evinde yapılan törene sadece çiftin ailesi katıldı.

Burcu Esmersoy’un Boğaz’daki evinde yapılan törene sadece çiftin ailesi katıldı.
Sevgililer mayıs ayında sade bir törenle evlenecek.
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DEFTERİ YENİDEN AÇTI

DEFTERİ YENİDEN AÇTI
Burcu Esmersoy 2006’da evlendiği İtalyan Massimo Cusimano’dan 2008’de boşanmıştı.
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2013’te Sami Kiresepi ile nişanlanmış bu ilişkisi de 2014’te bitmişti. Burcu Esmersoy, yüzüğü attıktan sonra “Evlilik defterini kapattım” demişti.

2013’te Sami Kiresepi ile nişanlanmış bu ilişkisi de 2014’te bitmişti. Burcu Esmersoy, yüzüğü attıktan sonra “Evlilik defterini kapattım” demişti.
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Burcu Esmersoy nişan

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