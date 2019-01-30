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Burcu Güneş 2019 yılı mesajını Nevşehir’den verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.01.2019 22:15 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Burcu Güneş, 2019 yılına Nevşehir’de girdi.Pop müziğin sevilen isimlerinden Burcu Güneş Nevşehir’de düzenlenen program ile yeni yıla girerken konser öncesinde 2019 yılı mesajını verdi.

Ünlü sanatçı Burcu Güneş, 2019 yılına Nevşehir’de girdi.
Pop müziğin sevilen isimlerinden Burcu Güneş Nevşehir’de düzenlenen program ile yeni yıla girerken konser öncesinde 2019 yılı mesajını verdi. Güneş, “2019’un hem Türkiye’mize hem dünyaya başta merhamet ve sevgi olmak üzere, sağlık, mutluluk, bereket, zorluklara kolaylık, çaresizliklere çare getirmesini diliyorum. Hepimizin tüm rüyaları tüm kalbinden geçenleri gerçek olsun inşallah. Tabi ki beynimizden geçen her şey bir dua, ağzımızdan çıkan her şey bir dua. O yüzden de ne kodladığımıza 2019’a çok dikkat etmek lazım. Bazı şeyleri hemen değiştirmekte mümkün olmuyor ama bence hep umutlu olmak lazım. Ben 2019 için çok güzel şeyler umut ediyorum. Çok güzel şeyler olacak inşallah. Bizde içimizden hep umutlu şeyler kodladığımıza özen gösterelim. Ve hep birlikte dünyadaki bütün canlıların inşallah hayrı adına en güzel yıllardan birisi olsun. Hep birlikte bu dualarımızla 2019 yılı geçsin” dedi.
“Kapadokya’da balonlar eşliğinde klip neden olmasın”
Pop müziğin sevilen ismi Burcu Güneş daha öncede defalarca Kapadokya’ya geldiğini ve her geldiğinde büyülendiğini ifade ederken balonlar eşliğinde bir klip olabilir dedi. Güneş, “Kapadokya’ya çok kez geldim. Hatta 9 yıl önce yine bir yılbaşında buradaydım. Çok sevdiğim bir yer. Zaten çok gizemli bir yer. Eski adıyla atlar ülkesi. Her geldiğimizde ayrı bir büyüleniyorum. Bu sabahta çok güzel fotoğraflar çektik. Üşüdüm ama yine de değdi. Buraya üniversite konserleri için geldim. Hatta burada klip çektim. Çok çok başarılı olan Aşkım beni baştan yazarımın video klipini burada çekmiştik. Çokta keyifli bir video olmuştu. Ama bundan sonra da sık sık buraya geleceğim. Hatta balonlu yeni klipler olabilir belki diyorum” şeklinde konuştu.
Sanatçı Burcu Güneş bulunan Crowne Plaza’da düzenlenen yılbaşı gecesinde yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kaldı.

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