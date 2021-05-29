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Burcu Güneş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte şarkıcı Burcu Güneş hayat hikayesi...

29.05.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik kariyerine gitarist olan babasına vokal yaparak başlayan Burcu Güneş'in hayatı merak ediliyor. Yayınladığı ilk albümü “Aşk Yarasını” 1998 senesinde piyasaya süren Burcu Güneş nereli ve kaç yaşında soruları araştırılıyor. Peki Burcu Güneş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte şarkıcı Burcu Güneş hayat hikayesi...

Burcu Güneş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte şarkıcı Burcu Güneş hayat hikayesi...

Gitaristlik yapan babasına vokal yaparak müzik kariyerine başlayan Burcu Güneş'in hayatı vatandaşlar merak konusu oldu. İlk albümü “Aşk Yarasını” 1998 senesinde piyasaya sürmüş olan Burcu Güneş kimdir sorusu sorgulanmaya başladı. Peki Burcu Güneş kimdir?

BURCU GÜNEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? BURCU GÜNEŞ NERELİ?

45 yaşında olan ve 12 Ağustos 1975 tarihinde İzmir Alsancak'ta dünyaya gelen Burcu Güneş, ilk bestesini 12 yaşında yapmıştır. İlk sahne deneyimini 13 yaşında babasına vokal yaparak yaşamış olan Burcu Güneş, babası ile beraber kurmuş oldukları dio, trio ve orkestralarla, büyük otellerde ve tatil köylerinde caz ve pop müzik şarkıları söylemiştir. O zamanlar “Zenci Gırtlaklı Beyaz Kız” olarak da anılmakta olan Güneş, 18 yaşındayken İzmir 9 Eylül Devlet Konservatuvar Müdürü Prof. Müfit Bayraşa’dan şan, artikülasyon ve solfej dersleri de almıştır. Dünyaca ünlü klasik piyanist Burçin Büke’ye söz ve bestelerini dinletmesi ile beraber profesyonel müzik hayatına adım atmış olan Burcu Güneş, 1998 senesinde Garo Mafyan, Nino Varon, Tanju Arıkan ve ekibiyle ilk albümü Aşk Yarası’nı piyasaya sürmüştür. Albümde bulunan 4 şarkının sözünü kendisi yazmıştır. Yine albümden “Alimallah” ve “Yaşadık Bitmedi” isimli şarkıları Fransa’da compilation bir albümde yer almıştır.

2001 senesinde Tılsım isimli ikinci albümünü piyasaya süren Güneş'in bu albümünde Ayna’nın solisti Erhan Güleryüz’e ait olan “Biz Aşkı Meleklerden Çaldık” isimli şarkısı yer almıştır. Albüm 2001 senesinde 1 milyon tirajını geçerek o yılın en çok satan pop albümlerinden olmuştur. Üçüncü albümü “Ay Şahit”i 2004 senesinde çıkarmıştır. Albümde Nazan Öncel, Fettah Can, Aysel Gürel ve Selami Şahin gibi isimlerle de çalışmıştır. Mert Ekren’in “Sahilden” isimli şarkısında Ceza ile featuring yapmıştır. Aynı sene Neredesin Firuze isimli sinema filminde ve soundtrack albümünde “Gaip Yol” isimli şarkıyla yer almıştır. Ay Şahit çalışması uzun süre müzik listelerinde en üst sıralarda yer almıştır.

2006 yılında prodüktörlüğünü üstlendiği “Ben Ateş Ben Su” isimli albümünü çıkarmıştır. 2008 senesinde 3 Hürel Sonsuza Kadar isimli albümde, 3 Hürel'in “Yorgunum” isimli şarkısını yorumlamıştır. 2009 senesinde Sihirbaz isimli beşinci albümünü çıkarmıştır. 2011 senesinde sözü ve müziği Eflatun’a ait olan “Oflaya Oflaya” isimli single çalışmasını piyasaya süren Burcu Güneş'in 2013 yılının Şubat ayında, altıncı stüdyo albümü Gül Kokusu piyasaya sürülmüştür.

Pek çok radyo ve reklam jingle’ı da seslendirmiş olan Burcu Güneş, bugüne dek Türkiye ve Avrupa genelinde 450’den fazla konser gerçekleştirmiştir. Burcu Güneş, Aslan burcudur.

BURCU GÜNEŞ ALBÜMLERİ

Anadolu’nun Güneşi (2018)
Gül Kokusu (2013)
Sihirbaz (2009)
Ben Ateş Ben Su (2006)
Ay Şahit (2004)
Tılsım (2001)
Aşk Yarası (1998)

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