Burcu Güneş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte şarkıcı Burcu Güneş hayat hikayesi...

45 yaşında olan ve 12 Ağustos 1975 tarihinde İzmir Alsancak'ta dünyaya gelen Burcu Güneş, ilk bestesini 12 yaşında yapmıştır. İlk sahne deneyimini 13 yaşında babasına vokal yaparak yaşamış olan Burcu Güneş, babası ile beraber kurmuş oldukları dio, trio ve orkestralarla, büyük otellerde ve tatil köylerinde caz ve pop müzik şarkıları söylemiştir. O zamanlar “Zenci Gırtlaklı Beyaz Kız” olarak da anılmakta olan Güneş, 18 yaşındayken İzmir 9 Eylül Devlet Konservatuvar Müdürü Prof. Müfit Bayraşa’dan şan, artikülasyon ve solfej dersleri de almıştır. Dünyaca ünlü klasik piyanist Burçin Büke’ye söz ve bestelerini dinletmesi ile beraber profesyonel müzik hayatına adım atmış olan Burcu Güneş, 1998 senesinde Garo Mafyan, Nino Varon, Tanju Arıkan ve ekibiyle ilk albümü Aşk Yarası’nı piyasaya sürmüştür. Albümde bulunan 4 şarkının sözünü kendisi yazmıştır. Yine albümden “Alimallah” ve “Yaşadık Bitmedi” isimli şarkıları Fransa’da compilation bir albümde yer almıştır.

2001 senesinde Tılsım isimli ikinci albümünü piyasaya süren Güneş'in bu albümünde Ayna’nın solisti Erhan Güleryüz’e ait olan “Biz Aşkı Meleklerden Çaldık” isimli şarkısı yer almıştır. Albüm 2001 senesinde 1 milyon tirajını geçerek o yılın en çok satan pop albümlerinden olmuştur. Üçüncü albümü “Ay Şahit”i 2004 senesinde çıkarmıştır. Albümde Nazan Öncel, Fettah Can, Aysel Gürel ve Selami Şahin gibi isimlerle de çalışmıştır. Mert Ekren’in “Sahilden” isimli şarkısında Ceza ile featuring yapmıştır. Aynı sene Neredesin Firuze isimli sinema filminde ve soundtrack albümünde “Gaip Yol” isimli şarkıyla yer almıştır. Ay Şahit çalışması uzun süre müzik listelerinde en üst sıralarda yer almıştır.

2006 yılında prodüktörlüğünü üstlendiği “Ben Ateş Ben Su” isimli albümünü çıkarmıştır. 2008 senesinde 3 Hürel Sonsuza Kadar isimli albümde, 3 Hürel'in “Yorgunum” isimli şarkısını yorumlamıştır. 2009 senesinde Sihirbaz isimli beşinci albümünü çıkarmıştır. 2011 senesinde sözü ve müziği Eflatun’a ait olan “Oflaya Oflaya” isimli single çalışmasını piyasaya süren Burcu Güneş'in 2013 yılının Şubat ayında, altıncı stüdyo albümü Gül Kokusu piyasaya sürülmüştür.