HABER

Burcu Güneş’ten Üsküdar’da müzik ziyafeti

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.07.2019 09:28 | Son Güncelleme

21 yıldır müzik dünyasında olan Burcu Güneş, Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilen ‘Nevmekan’da Akustik Muhabbet’de sevenleriyle bir araya geldi.

21 yıldır müzik dünyasında olan Burcu Güneş, Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilen ‘Nevmekan’da Akustik Muhabbet’de sevenleriyle bir araya geldi. Konser veren ünlü sanatçı Burcu Güneş, "15 yıldır ‘Biz kraliçeyiz’ diyenler pop müziğini yozlaştırdı" dedi.

Boğaz’ın en güzel adreslerinden Nevmekan Sahil’in bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte hem sevilen şarkılarını seslendiren hem de hayatıyla ilgili merak edilen soruları yanıtlayan ünlü sanatçı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaklaşık iki saat sahnede kalan ve hayranlarına unutulmaz bir akustik konser ziyafeti yaşatan Burcu Güneş, pop müziğin düşüşü ve rap’in yükselişiyle ilgili sorulara şu sözlerle yanıt verdi:

Son 10-15 yıldır biz kraliçeyiz diyenler pop müziğini yozlaştırdı
Ünlü sanatçı sanatçı Burcu Güneş, "Ben bu ara biraz pop müzik adı altında çıkan şarkıcıların, özellikle de biz kraliçeyiz diyen insanların son 10-15 yıldır çıkan insanların, aslında gerçekten bu işi çok fazla basite indirgediğini ve ortamı da çok fazla yozlaştırdığını düşünüyorum maalesef. Ve maalesef yeni nesil bu insanları birer şarkıcı ve örnek alınacak insan olarak görüp takip etmek zorunda kaldı. Maalesef buna da çok üzülüyorum" dedi.

"Benim gibi sadece işinde olanlar yarışacak insan bulamıyor"
Sanatçı Güneş, "Benim gibi yapısı sadece işiyle anılmak olan insanlar, biraz tenezzül etmemek mi demeliyim biraz öyle. Kısacası yarışacak insan bulamıyoruz. Çünkü yarışmamız gereken bir şey yok ve bizler işimizi yapıyoruz. Ama başka olan şeylerle; çok fazla ön planda olan bir sektörün içerisinde olmaya çabalayan bir ordu olunca, ben o ordunun içerisinde zaten açıkçası bazen böyle çok fazla da uğraşacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

UFO single ile ilgili açıklama da yapan Sanatçı Burcu Güneş, "UFO diye bir single’ım çıktı. Tam anlamıyla bir yaz şarkısı UFO. Masalsı, fantastik bir video çektik. Bir de dans ettim. Bu akşam ilk kez akustik olarak söyleyeceğiz onu. UFO dansını etkileri yayılıyor bir akım şeklinde. Eylül’ün sonuna doğru inanılmaz videolar geleceğini bildiği için hem konserlerde sürprizlerim olacak hem de belki insanların dansların oluşan şeyler düşünüyorum. O yüzden bana bol bol UFO dansı videoları yollamaları lazım" dedi.

Güneş’e, UFO şarkısına Mustafa Topaloğlu’nun kızıp kızmayacağının sorulması üzerine ise "Kızmaz inşallah. Bu tarz bir şarkı yapmamıştı. Bana kimse kolay kolay kızmaz, ben yaparsam güzel yaparım. O yüzden kızmazlar" ifadelerini kullandı.

Müziğin başından beri magazinsel bir kimlik olmadığının altını çizen Güneş, "Bu özellikle seçilmiş bir şey değil, yapım böyle. Sürekli dışarılarda gezeyim diye bir durum söz konusu değil, zaten konserlerden ve çalışmaktan da vaktim olmuyor. İzmir’den geldiğimden beri hayatım çalışarak geçiyor. Ben daha çok insanları eğlendirmeyi seviyorum, o yüzden de beni sadece konserlerde görüyorsunuz. Şu an rap’in dönemi. Pop müzikte sektörü yönlendirirken çok fazla sorumluluk alması gereken insan var. Tamamen ne tutuyorsa ona gidelim diye bakılan bir kafa var. Ruhunu hızlı şarkıda da dinlendirebilirsin yavaş şarkıda da veya eğlenirken de ruhunu doyurabilirsin. Ben o ruh doyuran müziği çok uzun zamandır pop müzikte duymuyorum. Ruhumu renklendiren, değiştiren, yenilik getiren insan çok az. Bu yüzden de Türk pop müziği ciddi bir düşüş yaşıyor. Bunun nedeni de piyasayı yöneten kimlerse onlar" şeklinde konuştu.

Konser öncesi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Sanatçı Burcu Güneş’e geldiği için teşekkür ederek Üsküdar’ın simgesi olan Katibim Kitre Bebekleri hediye etti.

Burcu Güneş’ten Üsküdar’da müzik ziyafeti

Burcu Güneş’ten Üsküdar’da müzik ziyafeti

Burcu Güneş’ten Üsküdar’da müzik ziyafeti

Burcu Güneş’ten Üsküdar’da müzik ziyafeti

Burcu Güneş’ten Üsküdar’da müzik ziyafeti

Burcu Güneş’ten Üsküdar’da müzik ziyafeti

Burcu Güneş’ten Üsküdar’da müzik ziyafeti

Burcu Güneş’ten Üsküdar’da müzik ziyafeti

Burcu Güneş’ten Üsküdar’da müzik ziyafeti

Burcu Güneş’ten Üsküdar’da müzik ziyafeti

Burcu Güneş’ten Üsküdar’da müzik ziyafeti

Burcu Güneş’ten Üsküdar’da müzik ziyafeti

Burcu Güneş’ten Üsküdar’da müzik ziyafeti

Burcu Güneş’ten Üsküdar’da müzik ziyafeti

Burcu Güneş’ten Üsküdar’da müzik ziyafeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Yargıtay'dan emsal karar! Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor!

Yargıtay'dan emsal karar! Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor!

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

70 yaşında porno yıldızı oldu!

70 yaşında porno yıldızı oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.