Burcu Güven’den 10 Kasım'a özel beste 'Memleketimde 10 Kasım'

Söz ve müziği Burcu Güven’e ait olan “Memleketimde 10 Kasım” tüm kesimlerden tam not aldı.
İşte o çok beğenilen şarkının sözleri;
Memleketimde kasımın güz yağmurları
Senin özgürlüğünde bereketi toprağın
Bugün yas değil içimdeki duygu
Sadece deli bir özlem
Memleketimde kasımın güz yaprakları
Senin özgürlüğünde uçuşurken rüzgarda
Bugün yas değil
İçimdeki duygu
Varlığına şükür etmek
Sen memleketsin
Sen özgürlüksün
Sen geleceksin
Sen her yeni güneşle, aşkla yeniden gelensin
Sen memleketsin
Sen özgürlüksün
Sen bayrağımsın
Sen her yeni güneşle, aşkla bağlandığımsın
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