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Burcu Güven’den 10 Kasım'a özel beste 'Memleketimde 10 Kasım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.11.2018 23:32 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Atatürk vefatının 80. yılında sevgi, saygı ve özlemle anılırken, Çocuklar Duymasın dizisinin müzik direktörü Burcu Güven, bu anlamlı güne özel bir parça besteledi.

Burcu Güven’den 10 Kasım'a özel beste 'Memleketimde 10 Kasım'

Söz ve müziği Burcu Güven’e ait olan “Memleketimde 10 Kasım” tüm kesimlerden tam not aldı.

İşte o çok beğenilen şarkının sözleri;

Memleketimde kasımın güz yağmurları

Senin özgürlüğünde bereketi toprağın

Bugün yas değil içimdeki duygu

Sadece deli bir özlem

Memleketimde kasımın güz yaprakları

Senin özgürlüğünde uçuşurken rüzgarda

Bugün yas değil

İçimdeki duygu

Varlığına şükür etmek

Sen memleketsin

Sen özgürlüksün

Sen geleceksin

Sen her yeni güneşle, aşkla yeniden gelensin

Sen memleketsin

Sen özgürlüksün

Sen bayrağımsın

Sen her yeni güneşle, aşkla bağlandığımsın

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mustafa kemal atatürk 10 kasım burcu güven memleketimde 10 Kasım

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