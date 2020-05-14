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Burcu Kara: Bu işin bu şekilde bitmesine imkan yok!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 12:00 | Son Güncelleme

Oyuncu Burcu Kara, normalleşme takvimi çerçevesinde açılan AVM'lere bir gün içerisinde 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gitmesine sosyal medya hesabından isyan etti.

Burcu Kara: Bu işin bu şekilde bitmesine imkan yok!

Koronavirüsü salgını sonrasında ev karantinası günleri başladı ve milyonlarca insan bu salgına yakalanmamak adına yaşantısını evinde sürdürmeye başladı.

Uzun bir süredir evinde olan isimlerden oyuncu Burcu Kara, sosyal medya hesabından normalleşme takvimi çerçevesinde açılan AVM’leri dolduran insanlara dair yapılmış haberi paylaştı ve duruma tepki gösterdi.

İnsanların böylesine ölümcül bir salgın karşısında yeterli önlemleri almadığından yakınan Kara, şunları yazdı: “Bu şımarıklık ve bugün sokaklarda, parklarda gördüğüm insan yığılmaları beni iyice bunalıma soktu. Bu işin bu şekilde bitmesine imkan yok”

burcukara-instagram

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