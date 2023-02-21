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Burcu Kara: Bu kadar ağlayıp, uyuyamamaktan hasta olacağım...

21.02.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası oyuncu Burcu Kara ruh halini anlatan bir paylaşım yaptı. Kısa süre önce doğum yapan Kara paylaşımında "Bu kadar ağlayıp, uyuyamamaktan hasta olacağım..." dedi.

Burcu Kara: Bu kadar ağlayıp, uyuyamamaktan hasta olacağım...

Kahramanmaraş ve Hatay'da merkezli depremler sonrası Burcu Kara duygularını paylaştı.

Kısa süre önce doğum yapan oyuncu "İki haftayı geçti bu acıya yakalanalı. Dün gece üstüne yeni bir acı daha eklendi. Daha da kötü olacağını bile bile insan uzak duramıyor izlemekten, dinlemekten ve okumaktan..." diyerek şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Bu kadar ağlayıp, uyuyamamaktan hasta olacağım diye korkuyorum artık. O da kendim için değil, bebek ve Ali için... Ama bir saat bakmasam vicdan yapıyorum, dayanamıyorum. Sanki orada olup bir şeylere faydam olurmuş gibi geliyor. Bakmasam kendimi bencil, taş kalpli hissediyorum. Hafta sonu çiçek aldık bize iyi gelsin diye. Sabah onları diktim, konuştum ve sevdim. Sonra fark ettim ki toprakta başka şeyler görüyorum. Yani bana en iyi gelen şey, toprağa dokunmak bile gözümün önündekileri, aklımdakileri unutturamıyor bir anlık da olsa. İşimiz çok zor. Hepimiz bu acıyı farklı şekillerde yaşıyoruz. Devir de çok kötü. Kötülerin, yalancıların ve fırsatçıların arasında, insanlar acısını bile yaşayamıyor. Allah güzel kalpli ve vicdanlı olan herkesin yardımcısı olsun. Hepimize şifa ve akıl, fikir versin."

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Burcu Kara Oyuncu söyledi aktan

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