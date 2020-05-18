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Burcu Kara'dan hunili paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 15:56 | Son Güncelleme

Oyuncu Burcu Kara, ev karantinası günlerinde yaptığı paylaşımlarla günlerinin nasıl geçtiğini gözler önüne sererken zaman zaman hesabına yüklediği esprili karelerle takipçilerinin gününü şenlendiriyor.

Burcu Kara'dan hunili paylaşım

Son dönemlerin başarılı oyuncularından Burcu Kara ev karantinası günlerinin nasıl geçtiğine dair merakta olan takipçilerini eğlenceli bir kare ile bilgilendirdi.

Uzun süredir ev karantinasında olan ve benzer durumdaki milyonlarca insan gibi monotonluktan dolayı canı sıkılan oyuncu kafasına taktığı huni ile kamera karşısına geçti ve ortaya çıkan fotoğrafı:

“Karantina bilmem kaçıncı gün… Ruh halime uygun bir aksesuar bulmuş ve henüz akşama ne yemek yapıcam sorunsalına dalmadan size bir selam edeyim dedim” notuyla paylaştı.

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