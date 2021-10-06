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Burcu Kara İstanbul'u terk etti!

06.10.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burcu Kara, Bursa'nın İznik ilçesinde doğup büyüdüğü köy evini yeniledi. 2016'da yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu, "Biz artık burada çocukluğum ve anılarımızla beraber yaşayacağız" diye konuştu.

Burcu Kara İstanbul'u terk etti!

İstanbul'un kaosundan kaçan son ünlü isim Burcu Kara oldu. 41 yaşındaki oyuncu, Bursa'nın İznik ilçesindeki doğup, büyüdüğü köy evini yeniden yaşanabilir hale getirdi ve artık burada hayatını sürdürmeye karar verdiğini duyurdu.

Daha önce, "Evin çökmesine gönlüm hiç razı değildi. Bir delilik yapıp restorasyona karar verdik" diyen Burcu Kara, bir süredir eşi Fırat Parlak ile birlikte tadilat işleriyle uğraşıyordu.

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"BİZ ARTIK BURADA ÇOCUKLUĞUM VE ANILARIMIZLA YAŞAYACAĞIZ"

Önceki gün, tadilatın bittiğini söyleyen ve köy evinin son görüntüsünü Instagram'dan yayınlayan oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
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Yolun sonuna geldik. İnanamıyorum evin bittiğine. Bu hayatımın sonuna kadar içinde yaşayacağım bir mutluluk! Her noktasını dokunarak, özenerek yaptığımız masal evimiz... Bu küçük kız o zamanlar dayısının oğullarıyla birlikte, sapanla camlarını kırdığı evi yeniden yaptırdı. Biz artık burada çocukluğum ve anılarımızla beraber yaşayacağız. Anneannem ve dedem de bizimle her an birlikte olacaklar. Canım sevdiğime bana bu yolda yoldaş ve destek olduğu için, benim köklerime ve anılarıma bu kadar kıymet verdiği için ne kadar teşekkür etsem az... İyi ki sen, hep sen, her şeyde sen... Bu süreçte hep yanımda olan, güzel dilekleri ve dualarıyla bu süreci daha da anlamlandıran tüm takipçilerime de ayrıca teşekkür ederim.

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Burcu Kara Instagram
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