Burcu Kara: Karantinaya köyde girdik

2016'da Fırat Parlak ile nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, 2017'de Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve günlük yaşantısından sık sık kesitler yayınlayan Kara, yeni fotoğraflarını yayınladı.

DOĞAYLA İÇ İÇE

40 yaşındaki oyuncu, koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında evde kalmak yerine ailesiyle soluğu doğada aldı.

"KARANTİNAYA KÖYDE GİRDİK"

Bursa'nın İznik ilçesine giden Burcu Kara, çekildiği kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Kara, pozlarına şu notu düştü:

Bu sefer karantinaya köyde girdik. Zeytin ayıklamaya geldik bahaneyle. Herkes bağlarda çalışıyor. Her bulduğumuz ağaca, hayvana dokunuyoruz, bizden mutlusu yok. O kadar kutsal ve kıymetli bir bitki ki zeytin, çöpü bile yok neredeyse. Biz de kesilen dallardan arabaya atıp, çay yapacağız akşamları.

