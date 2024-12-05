Burcu Kıratlı cesur tarzıyla adından söz ettirmişti! Diyet itirafı

2018 yılında şarkıcı Sinan Akçıl ile evlenen ardından ayrılan, 2021'de tekrar nikah masasına oturan ve 2022 yılında kesin olarak boşanan Burcu Kıratlı son olarak tarzıyla adından söz ettirdi.

Burcu Kıratlı, katıldığı ödül gecesinde sütyensiz seçimiyle ve fit görünümüyle dikkat çekti. Burcu Kıratlı güzelliğinin sırrı sorulunca "Günlük rutinlerimi uyguluyorum, cilt bakımlarımı ihmal etmiyorum, makyajımı çok derinlemesine temizliyorum" dedi.

"BOL BOL SU İÇİN"

Kıratlı, "Ben saçlarıma ve cildime çok önem gösteririm. Senelerdir aynı şampuanı kullanırım. İnsanlara tavsiyem bol bol su içsinler. En güzel cilt bakımı su içerek yapılı." diye yanıt verdi.

Kıratlı devamında ise "Onun dışında yediğime içtiğime de dikkat ediyorum" deyince muhabir diyet sırrını da sordu.



Burcu Kıratlı ise "Diyet uygulamıyorum ben, hayatımda hiç diyet yapmadım her zaman ne istersem onu yedim genetik olarak şanslıyım kilo almıyorum ya da çok hızlı yakıyorum" ifadelerini kullandı.