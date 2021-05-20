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Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl'a romantik kutlama: İyi ki doğdun ruh eşim!

20.05.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez dünyaevine giren Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl çifti cicim aylarını yaşıyor. Kıratlı, sosyal medya üzerinden eşinin doğum gününü, "İyi ki doğdun ruh eşim. İyi ki doğdun, tamamlandım aşk bakışlım..." notuyla kutladı.

Birbirlerine ikinci kez şans veren ünlü çiftten Sinan Akçıl, 39 yaşına girdi. Geçtiğimiz aylarda ikinci defa dünyaevine giren ikiliden Kıratlı, eşinin doğum gününü sosyal medya üzerinden romantik sözler ile kutladı.

İkinci defa dünyaevine giren Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl'a romantik mesaj!

Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çifti, 2019 yılında boşanmalarının ardından geçtiğimiz Şubat ayında ikinci defa hayatlarını birleştiren çiftten Akçıl, 39 yaşına bastı.

Aşk bakışlım

Aşk bakışlım
Eşinin doğum gününü Instagram hesabından kutlayan Kıratlı, beraber çekindikleri fotoğrafın altına İyi ki doğdun ruh eşim. İyi ki doğdun, tamamlandım aşk bakışlım..." notunu düştü.

İyi ki doğdum da seni buldum

İyi ki doğdum da seni buldum
Akçıl ise eşinin bu gönderisine, "Tek bir ruh iki bedene sığmaz' lafına katılmıyorum. Biz sığdırdık... 'Aşk engellere yenilir' lafına katılmıyorum, biz engelleri de kaldırdık... Büyümeyen küçük kızım; hep kollarımın altında, hep güvende kal... İyi ki doğdum da seni buldum..." ifadeleriyle cevap verdi.

Anne - Baba olmak istiyoruz

Anne - Baba olmak istiyoruz
Geçtiğimiz haftalarda "İşleri toparladıktan sonra ben de her kadın gibi anne olmak istiyorum ama Sinan, baba olmak için daha sabırsız ve heyecanlı" şeklinde konuşmuştu.

Her yerden kutladı

Her yerden kutladı
Akçıl'ın doğum gününü post olarak paylaşan Kıratlı, bununla kalmayarak hikaye bölümünden de "Beraber güzel yıllara, yollara.. Her yaşında seninle daha da olgunlaşarak, çocuklaşarak, çocuk kalplim" sözleriyle kutladı.
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Anahtar Kelimeler:
Burcu Kıratlı Sinan Akçıl
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