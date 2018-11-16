Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl nişanlanıyor!

Uzun süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, evliliğe ilk adımı atıyor. Son dönemde her yere birlikte katılan çiftin, gelecek yıl nisan ayında nişanlanacağı öğrenildi.

İkilinin, aileleri birbirleriyle tanışırken, düğün detaylarını konuştukları söyleniyor. Yaz aylarında nikah masasına oturacakları konuşulan sevgililerin, haberi sadece aile yakınlarıyla paylaştıkları konuşuluyor.

Çift, önceki gece katıldıkları davette neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti. Sorulara cevap vermeyen ikili, objektiflere poz verdi. Sinan Akçıl’ın hemen baba olmak istediği ancak Kıratlı’nın kariyeri nedeniyle çocuk yapmayı ertelediği de söylenenler arasında... (HT Magazin)



