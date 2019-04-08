Burcu Kıratlı'nın annesi: Ne boşanması?

3 ay önce sürpriz bir şekilde evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın evliliklerinde kıskançlık krizi yaşadığı ve boşanacakları iddia edilmişti.

Sabah saatlerinde ortaya atılan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor haberlerinde son noktayı Süper FM'de Seyhan Erdağ'la Kulaktan Kulağa programında, Burcu Kıratlı'nın annesi Gül Erçetingöz koydu.

Erçetingöz yaptığı açıklamada "Canım yok öyle bir şey. Yaza düğünümüz var, düğünü planlarken bu haberi çıkması şaşırttı! Vardır bir hayır, çocukları birbirine daha çok bağlayacak bu haberler" dedi.