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Burcu Kıratlı'nın annesi: Ne boşanması?

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2019 15:56 | Son Güncelleme

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın boşanacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. 3 ay önce evlenen çift haberleri yalanlarken bir açıklama da Burcu Kıratlı'nın annesinden geldi.

Burcu Kıratlı'nın annesi: Ne boşanması?

3 ay önce sürpriz bir şekilde evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın evliliklerinde kıskançlık krizi yaşadığı ve boşanacakları iddia edilmişti.

Sabah saatlerinde ortaya atılan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor haberlerinde son noktayı Süper FM'de Seyhan Erdağ'la Kulaktan Kulağa programında, Burcu Kıratlı'nın annesi Gül Erçetingöz koydu.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Akçıl'dan jet açıklamaSinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Akçıl'dan jet açıklama

Erçetingöz yaptığı açıklamada "Canım yok öyle bir şey. Yaza düğünümüz var, düğünü planlarken bu haberi çıkması şaşırttı! Vardır bir hayır, çocukları birbirine daha çok bağlayacak bu haberler" dedi.

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